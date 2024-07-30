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У Хмельницькому викрито реабілітаційний центр, де насильно утримувалися десятки людей

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Хмельницькому викрито реабілітаційний центр, де насильно утримувалися десятки людей
Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення
фото: пресслужба поілції

Поліція виявила організовану злочинну групу, яка викрадала людей під прикриттям громадської організації

Правоохоронці Хмельницького викрили організовану злочинну групу, яка нібито займалася лікуванням людей від залежностей. Насправді вона незаконно позбавляли їхньої волі. Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Злочинна група діяла під прикриттям громадської організації. У поліції Хмельницької області встановили, що її члени викрадених людей насильно поміщали в окреме приміщення. Там вони нібито надавали платні послуги з лікування, але насправді жодної терапії люди там не отримували.

«Під виглядом надання платних послуг з лікування та реабілітації хворих, які страждають від алкогольної, наркотичної, ігрової та інших залежностей, фігуранти викрадали людей і утримували їх у спеціально обладнаній будівлі в м. Хмельницькому»,
– повідомили у поліції.

У Хмельницькому викрито реабілітаційний центр, де насильно утримувалися десятки людей фото 1

Більшість «пацієнтів» там перебувала проти своєї волі. У «реабілітаційному центрі» на момент викриття було приблизно 40 людей з різних областей України.

Слідчі оголосили злочинцям  підозри у незаконному позбавленні волі або викраденні людини. Закон передбачає покарання від 5 до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що у Хмельницькому затримано пенсіонерку, яка підозрюється у вбивстві власного сина.

 

 
 
 
 
Поліцейські встановили, що злочинці викрадали людей. Фігурантам загрожує до 10 років ув'язнення.

https://24tv.ua/hmelnitskomu-reabilitatsiynomu-tsentri-utrimuvali-lyudey-yih_n2607860

Теги: Хмельницкий поліція

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