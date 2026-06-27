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У Києві на вихідних 27-28 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві на вихідних 27-28 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
На ярмарках можна закупитися свіжими овочами, фруктами та м'ясом за помірними цінами
фото: glavcom.ua

Фермерські продукти можна буде придбати у всіх районах міста

Цього тижня, з 23 до 28 червня, в Києві відбудуться сезонні ярмарки. Про це інформує «Главком» із посиланням на Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Організатори закликають відвідувачів дбати про власну безпеку та слідувати в укриття під час оголошення повітряної тривоги.

Зокрема, у суботу, 27 червня, ярмарки заплановано у:

  • Голосіївському районі – вул. Паньківська (в межах вулиць Саксаганського та Жилянської), вул. Голосіївська, 4-10;
  • Дарницькому районі – вул. Ревуцького;
  • Деснянському районі – вул. Миколи Закревського (в межах просп. Червоної Калини, 2-А та вул. Рональда Рейгана);
  • Дніпровському районі – вул. Всеволода Нестайка (поряд поштамту «Лівобережний»);
  • Оболонському районі – вул. Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • Подільському районі – просп. Степана Бандери (біля Куренівського парку);
    Солом’янському районі – вул. Академіка Шалімова (в межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Василя Чумака);
  • Шевченківському районі – вул. Богдана Гаврилишина, 7-11.

У неділю, 28 червня, ярмарки відбудуться у:

  • Голосіївському районі – вул. Самійла Кішки (в межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • Дарницькому районі – вул. Здолбунівська, 4;
  • Дніпровському районі – вул. Ігоря Юхновського (в межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • Печерському районі – вул. Джона Маккейна (в межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • Шевченківському районі – вул. Татарська, 32-38.

Також можна відвідати комунальні ринки за адресами:

  • КП «Володимирський ринок» – вул. Антоновича, 115;
  • КП «Житній ринок» – вул. Верхній Вал, 16;
  • КП «Бессарабський ринок» – Бессарабська площа, 2.

Нагадаємо, в Україні на платформі оголошень OLX з'явилася у продажу пачка легендарної солі від державного підприємства «Артемсіль» за рекордною ціною – 10 тис. грн. Сіль із Соледара, де виробництво повністю зупинилося через російську окупацію та бойові дії, перетворилася на справжній дефіцитний раритет. В мережі можна придбати пачку легенданої солі, але ціни захмарні. В одному оголошенні зазначається, що на продаж виставлено класичну паперову пачку кам'яної солі вагою 1,5 кг. Автор публікації підкреслює, що в наявності залишилася лише одна така одиниця товарного дефіциту.

До слова, у травні 2026 року річна інфляція в Україні сповільнилася до 8,2% – після чотирьох місяців безперервного зростання. Порівняно з квітнем споживчі ціни у травні зросли на 0,9%, базова інфляція становила 0,7% за місяць і 7,9% у річному вимірі.

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Теги: Київ продукти ярмарок

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