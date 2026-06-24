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Петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Петиція проти 80-метрової висотки біля Києво-Печерської лаври набрала голоси
Ділянка розташована в буферній охоронній зоні об'єкту всесвітньої спадщини ЮНЕСКО - Києво-Печерської Лаври
фото: Дмитро Перов / Facebook

Київрада та профільні комісії зобов'язані офіційно розглянути це звернення громади й надати відповідь

Електронна петиція з вимогою зупинити будівництво 25-поверхового будинку на вулиці Князів Острозьких, 43/11, що у Печерському районі столиці, набрала необхідну для розгляду кількість підписів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт Київської міської ради.

Автор петиції, пам’яткоохоронний активіст Дмитро Перов, зазначає, що на вказаній ділянці вже розпочалися підготовчі роботи до спорудження 80-метрової будівлі. За його словами, ця територія розташована в буферній охоронній зоні об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Києво-Печерської лаври.

У зверненні наголошується, що нове будівництво в цій зоні заборонене, а гранична висота об’єктів там не повинна перевищувати 27 метрів. Натомість забудовник ТОВ «Будінвестиції» планує звести хмарочос заввишки близько 80 метрів. На думку активіста, така споруда перекриє вид на Києво-Печерську лавру, а також створить надмірне навантаження на транспортну інфраструктуру району та внутрішні інженерні мережі.

Окрім цього, автор звертає увагу на демонтаж будівлі колишнього училища зв’язку, яка виконана в стилі конструктивізму, має майже 100-річну історію та належить до цінної історичної фонової забудови Печерська.

У зв'язку з цим петиція вимагає від столичної влади наступних кроків:

  • Департамент територіального контролю має зупинити дію контрольної картки та демонтувати будівельний паркан, який виходить за межі орендованої ділянки.
  • Департамент містобудування та архітектури закликають звернутися до суду для скасування раніше виданих містобудівних умов та обмежень.
  • Департамент охорони культурної спадщини повинен надати будівлі училища статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини та заборонити її знесення.

Тепер Київрада та профільні комісії зобов'язані офіційно розглянути це звернення громади й надати відповідь. 

Нагадаємо, у Департаменті містобудування та архітектури наголосили, що місто не погоджувало будівництво 80-метрового будинку на вул. Князів Острозьких, 43/11, літ. «А». Зазначається, що місто продовжує відстоювати встановлені містобудівною документацією параметри забудови. У Департаменті наголошують, що забудова в центральній частині Києва не може розглядатися виключно як реалізація приватного інвестиційного наміру. Вона має здійснюватися з урахуванням Генерального плану міста Києва, планувальної структури території, історико-містобудівного контексту, вимог законодавства у сфері охорони культурної спадщини та публічних інтересів територіальної громади столиці.

Водночас зазначається, що Департамент не надавав містобудівних умов та обмежень на будівництво житлового будинку заввишки 80 м. Інших містобудівних умов та обмежень, які б передбачали або дозволяли реалізацію такого висотного житлового будівництва на зазначеній земельній ділянці, також не надавалося.

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Теги: забудова Київ

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