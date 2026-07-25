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Довічно засуджений за зраду киянин подав заяву на обмін до Росії

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Довічно засуджений за зраду киянин подав заяву на обмін до Росії
Засуджений довічно зрадник із Києва написав заяву на обмін в РФ
фото: СБУ

Під час суду Антон Слатвінський називав себе православною людиною та заперечував зв'язки з спецслужбами РФ

33-річний киянин Антон Слатвінський, якого український суд засудив до довічного позбавлення волі за державну зраду, подав заяву з проханням включити його до списків на обмін із Росією. Як повідомляє «Главком», інформація про це з'явилася на офіційному сайті державного проєкту «Хочу к своим», який реалізує Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спільно з українськими спецслужбами.

У картці засудженого зазначено, що Слатвінський власноруч звернувся до Координаційного штабу з проханням передати його Російській Федерації в межах можливого обміну. У заяві він просить включити його до переліку осіб, яких можуть обміняти на українських громадян, які перебувають у російському полоні.

За що був засуджений Антон Слатвінський

Антон Слатвінський був засуджений до довічного позбавлення волі за державну зраду через передачу російській стороні інформації, яка була використана для ракетного удару по кафе Ria Lounge у Краматорську 27 червня 2023 року. 

За матеріалами суду, Слатвінський:

  • передав представнику окупаційних сил РФ інформацію про перебування українських військових у закладі;
  • записав і надіслав через Telegram два відео кафе, зафіксувавши об'єкт та його відвідувачів;
  • контактував із так званим «начальником отделения разведки Командования ВВ МВД ДНР».

Того ж дня російські війська завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська.

Внаслідок атаки:

  • 13 людей загинули, серед них троє дітей;
  • 64 людини дістали поранення.

Під час судового розгляду Слатвінський не визнав провини, заперечував прямі контакти з представниками російських спецслужб. Однак суди всіх інстанцій визнали зібрані докази достатніми для обвинувального вироку, а Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду залишив рішення про довічне ув'язнення без змін.

За інформацією, оприлюдненою у проєкті «Хочу к своим», засуджений на кожному суді заявляв, що є православною людиною.

Що таке проєкт «Хочу к своим»

Проєкт «Хочу к своим» був запущений у липні 2024 року. Його головна мета – сприяти поверненню українських цивільних і військових з російського полону шляхом можливого обміну засуджених в Україні агентів, колаборантів і осіб, визнаних винними у злочинах проти основ національної безпеки.

На сайті проєкту публікуються дані про таких засуджених, які добровільно погодилися на участь у програмі.

Водночас подання заяви не означає автоматичного включення до обмінних списків. Як пояснює Координаційний штаб, усі учасники проєкту добровільно дають згоду на участь у можливому обміні та власноруч пишуть відповідну заяву. Остаточне рішення щодо передачі засудженого ухвалюється лише за наявності домовленостей про конкретний обмін. Якщо обмін не відбувається, особа продовжує відбувати призначене судом покарання.

У Координаційному штабі також зазначають, що частина засуджених, які подали заяви на участь у проєкті, очікують на можливий обмін уже понад два роки, оскільки рішення залежить від готовності російської сторони погодитися на конкретний формат обміну.

Нагадаємо, 23 липня СБУ затримала на Хмельниччині агента ФСБ, який збирав координати оборонних підприємств і логістичних центрів для підготовки російських ракетних та дронових ударів. За даними слідства, завербований через Telegram місцевий рецидивіст передавав куратору з РФ відео стратегічних об'єктів із геолокацією. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді, а у разі доведення вини загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Теги: суд обмін полоненими зрада обмін

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