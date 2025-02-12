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Уночі росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Уночі росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури
Імовірно, окупанти вдарили по Чернігівщині ударним дроном
фото: Depositphotos

Двоє людей дістали поранення на Чернігівщині

У ніч на 11 лютого росіяни вдарили по одному з об’єктів критичної інфраструктури на Прилуччині Чернігівської області. Імовірно, били ударним дроном. Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у своєму телеграм-каналі.

«Виникла пожежа. Вибуховою хвилею пошкодило господарчі будівлі», – заявив глава регіону.

За його даними, двоє людей дістали поранення. Медики надали їм необхідну допомогу.

Станом на ранок займання вдалося локалізувати.

Нагадаємо, в ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській,  Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки на Київ є загоряння в багатьох районах. За даними мера столиці Віталія Кличка, є загиблі та постраждалі. В Оболонському районі, окрім загиблого, є троє постраждалих. Серед них – дев'ятирічна дівчинка. Її госпіталізували медики.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що, скоріш за все, нічна атака не завдала серйозних наслідків для енергосистеми.

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Теги: Чернігівщина інфраструктура обстріл дрон

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