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На Київщині горять склади, пожежа супроводжується вибухами

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Київщині горять склади, пожежа супроводжується вибухами
Жителів району просять не наближатися до місця події та виконувати вимоги екстрених служб
фото з відкритих джерел

Тимур Ткаченко: інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється

У Бучанському районі Київської області після ворожої атаки загорілися складські приміщення. Пожежа супроводжується вибухами, на місці працюють екстрені служби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на повідомлення начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Ткаченка, рятувальники наразі ліквідовують наслідки атаки та намагаються локалізувати пожежу. Вогонь охопив складські приміщення, а під час роботи екстрених служб на території лунають вибухи.

Очільник Київської обласної військової адміністрації закликав жителів району не наближатися до місця події та виконувати вимоги екстрених служб. Наразі немає остаточних даних про кількість можливих постраждалих, площу займання чи масштаби пошкоджень.

Через небезпечну ситуацію раніше було перекрито рух усіх транспортних засобів на ділянці траси М-06 «Київ – Чоп» з 15-го до 32-го км. «Главком» уже повідомляв про обмеження руху на цій частині Житомирської траси та заклик водіїв враховувати ситуацію під час планування маршруту.

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Рятувальники вже працювали на кількох локаціях

Нинішня пожежа сталася на тлі масштабної атаки на Київщину, наслідки якої впродовж дня ліквідовували у Бучанському районі. Раніше сьогодні «Главком» повідомляв, що рятувальники одночасно працювали на трьох локаціях, де виникли пожежі. До робіт залучили додаткові сили та засоби ДСНС.

У ДСНС наголошували, що роботу надзвичайників ускладнює загроза повторних ударів. Під час повітряної тривоги рятувальники змушені залишати небезпечні ділянки та відходити на безпечну відстань. Після завершення загрози вони повертаються до об'єктів і продовжують ліквідовувати пожежі.

Раніше цього дня повідомлялося і про інші наслідки російської атаки. Зокрема, у Бучанському районі внаслідок влучань та падіння уламків загинув чоловік. Ще один чоловік отримав осколкові поранення та був госпіталізований, а у Фастівському районі постраждала жінка.

Київщина другу добу поспіль під ударами

За даними, які Ткаченко оприлюднював раніше, внаслідок атаки пошкоджено 14 складських приміщень, 16 приватних домоволодінь, три багатоквартирні будинки та 16 транспортних засобів. Руйнування зафіксували у Фастівському, Бориспільському, Вишгородському, Броварському та Бучанському районах.

Окремо «Главком» повідомляв про атаку на складські приміщення «Нової пошти» на Київщині. Під час ліквідації пожежі російські військові повторно завдали удару по цій самій локації.

Нагадаємо, російські війська другу добу поспіль завдають комбінованих ударів по Київській області. Унаслідок атак на регіон є загиблий та поранені цивільні, серед них дитина. Рятувальники продовжують працювати на місцях влучань та пожеж, попри загрозу повторних ударів.

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Теги: пожежа обмеження дитина поранення чоловік жінка рятувальники військові Київщина Тимур Ткаченко

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