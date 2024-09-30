У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку (фото)
Кухонний прилад довелося розрізати болгаркою
У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку. Щоб вивільнити кінцівку, лікарі застосували болгарку. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Рятувальники розповіли, що отримали повідомлення про цю ситуацію від медиків.
«Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку», – йдеться в повідомленні.
Рятувальники закликали батьків бути уважними та слідкувати за своїми дітьми.
Нагадаємо, що в селі Майдан, що на Волині, загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище.
До слова, на Полтавщині в селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень.
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