Кухонний прилад довелося розрізати болгаркою

У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку. Щоб вивільнити кінцівку, лікарі застосували болгарку. Про це повідомила Державна служба України із надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Рятувальники розповіли, що отримали повідомлення про цю ситуацію від медиків.

У Львові трирічний хлопчик засунув руку у м’ясорубку фото: ДСНС

«Вони приїхали до лікарні святого Миколая та за допомогою акумуляторної болгарки розрізали металеву конструкцію м’ясорубки, щоб вивільнити затиснену ручку», – йдеться в повідомленні.

Рятувальники закликали батьків бути уважними та слідкувати за своїми дітьми.

У Львові трирічний хлопчик засунув руку в електром’ясорубку фото: ДСНС

Нагадаємо, що в селі Майдан, що на Волині, загинула дитина. Хлопчик впав у зерносховище.

До слова, на Полтавщині в селі Котельва батьки підлітків, які вчинили побиття та сексуальне насильство над неповнолітнім, отримали лише штраф у розмірі 850 гривень.