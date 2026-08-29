Дефіцит продуктів та «голод» в Україні: експерт пояснив, чи є привід для паніки

У супермаркетах «Сільпо» та «Фора», які входять до Fozzy Group, виникли перебої з постачанням товарів

Російське ІПСО розкручують «корисні ідіоти», зауважив експерт

В Україні немає жодного дефіциту продуктів, а всі повідомлення про нього чи так званий голод – робота ворожого ІПСО та місцевих корисних ідіотів, які прагнуть популярності та переглядів. Як інформує «Главком», про це виданню «Апостроф» розповів перший віцепрезидент Торгово-промислової палати Михайло Непран.

«Це чистої води російське ІПСО. З одного боку, б’ють по складах, з іншого – починають розкручувати таку паніку. Є російське ІПСО, є наші корисні ідіоти, так звані експерти, які тут же починають розкручувати і давати негативну інформацію. А вона завжди сприймається активніше», – пояснює Непран.

Фахівець радить дивитися на ситуацію об’єктивно, без зайвих емоцій.

«Прилетіло по складах – це трагедія, великі збитки. Але Київ та Київщина постраждали. В деяких магазинах перебої з продукцією. Тим часом інші 25 мільйонів українців спокійно живуть, не говорячи ні про який дефіцит, не розповідаючи, що десь щось трапилося», – констатує Непран.

Нагадаємо, російські удари по великих продовольчих складах спричинили перебої з постачанням продуктів до супермаркетів Києва. У деяких магазинах столиці з'явилися порожні полиці, а з асортименту тимчасово зникла низка товарів.

У ніч проти 20 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. На Київщині під ударом опинилася складська та логістична інфраструктура.

Зокрема, було пошкоджено склад у Борисполі, де зберігалася частина товарних запасів мережі Varus. Компанія попередила, що в окремих магазинах можливі тимчасові часткові перебої з наявністю деяких товарів. Водночас усі магазини мережі продовжили працювати у штатному режимі.

Також внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі продуктових магазинів «Фора» у Мартусівці на Київщині, де зберігалася свіжа продукція.

Крім того, російська атака пошкодила склад «ЕКО Маркету». У компанії повідомили, що співробітники не постраждали. Супермаркети мережі продовжили працювати у штатному режимі, а команда почала працювати над забезпеченням магазинів необхідними товарами.