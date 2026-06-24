У Тернополі потонула 15-річна дівчина

Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя дівчини не вдалося

Підлітка відпочивала на пляжі разом із компанією

У Тернополі на пляжі «Циганка» під час купання у ставі потонула неповнолітня дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацполіцію.

У середу, 24 червня, близько 15:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про трагедію на пляжі «Циганка». Попередньо встановлено, що 15-річна дівчина, мешканка Скалатської громади, відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання вона зайшла у воду та зникла з поля зору.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Водолази виявили дівчину у воді та доправили її на берег. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати її життя не вдалося.

Правоохоронці вирішуєють питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські закликали батьків контролювати дозвілля неповнолітніх, не залишати їх без нагляду поблизу водойм і постійно нагадувати правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, на Одещині рятувальники припинили активну фазу пошуків 10-річної Софії Потьомкіної. Її п'ять днів тому течією віднесло у відкрите море. Про зникнення школярки стало відомо ввечері 19 червня. Дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить затягнув дівчинку у відкрите море.

До слова, 24 червня на Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика. Його шукали понад дві доби поблизу села Гетиня.

Раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили на річці Дністер тіло хлопця 2013 року народження. Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку членам сім’ї та близьким хлопця.