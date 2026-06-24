Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Тернополі потонула 15-річна дівчина

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
У Тернополі потонула 15-річна дівчина
Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати життя дівчини не вдалося
фото: Нацполіція

Підлітка відпочивала на пляжі разом із компанією

У Тернополі на пляжі «Циганка» під час купання у ставі потонула неповнолітня дівчина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Нацполіцію.

У середу, 24 червня, близько 15:00 до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення про трагедію на пляжі «Циганка». Попередньо встановлено, що 15-річна дівчина, мешканка Скалатської громади, відпочивала на пляжі разом із компанією. Під час купання вона зайшла у воду та зникла з поля зору.

На місці події працювали рятувальники та правоохоронці. Водолази виявили дівчину у воді та доправили її на берег. Медики проводили реанімаційні заходи, однак врятувати її життя не вдалося.

Правоохоронці вирішуєють питання про внесення відомостей за цим фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».

Поліцейські закликали батьків контролювати дозвілля неповнолітніх, не залишати їх без нагляду поблизу водойм і постійно нагадувати правила безпечної поведінки.

Нагадаємо, на Одещині рятувальники припинили активну фазу пошуків 10-річної Софії Потьомкіної. Її п'ять днів тому течією віднесло у відкрите море. Про зникнення школярки стало відомо ввечері 19 червня. Дитина відпочивала на стихійному пляжі з прабабусею і зникла під час купання в морі. Раптовий порив вітру підхопив дитячий круг і вмить затягнув дівчинку у відкрите море.

До слова, 24 червня на Закарпатті рятувальники знайшли та підняли з Тиси тіло 10-річного хлопчика. Його шукали понад дві доби поблизу села Гетиня.

Раніше на Івано-Франківщині рятувальники виявили на річці Дністер тіло хлопця 2013 року народження. Психологи ДСНС надали допомогу та підтримку членам сім’ї та близьким хлопця.

Теги: діти потонули Національна поліція України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хлопчик збирає кошти на авто для однієї з бригад ЗСУ, граючи на акордеоні
Хлопчик розчулив українців грою на акордеоні біля зруйнованого ТРЦ у Києві (відео)
26 травня, 16:28
Назару Мазуру у 2023 році діагностували лейкоз – рак крові
«Мріє стати президентом України». Лікарі пересадили серце 12-річному хлопчику з Вінниччини
19 червня, 18:14
Влада РФ запускає моніторинг настроїв школярів, студентів і молодих педагогів
Російські школи запустили опитування для учнів про Сталіна, Леніна та «традиційні цінності»
29 травня, 18:05
Наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України
Викинули чоловіка біля смітника. На Дніпропетровщині військові ТЦК отримали підозру
1 червня, 15:38
Олександра Максименко створила браслет, який допомагає людям із порушенням зору краще орієнтуватися
На Житомирщині 14-річна винахідниця створила смарт-браслет для незрячих
3 червня, 20:33
Програма «єЯсла» призначається на кожну дитину
Програма «єЯсла»: чи може матір двох дітей отримати виплату після виходу на роботу
8 червня, 09:56
Програма поєднує психологічне відновлення та активне дозвілля для дітей захисників
За підтримки «Української бронетехніки» цього літа на відпочинок вирушать 1413 дітей захисників України
19 червня, 13:25
Слідством встановлено, що чоловік упродовж 15 років існування закладу (з 2006 по 2020 роки) регулярно вчиняв сексуальне насильство над вихованками
Сексуальне насильство над дітьми у реабілітаційному центрі у Вінниці: справу скеровано до суду
18 червня, 19:36
Україна повернула з окупації чотирьох дітей, яких переслідували за ЗСУ
Окупанти полювали на них через ЗСУ: Україна повернула з РФ чотирьох дітей
19 червня, 23:47

Суспільство

У Тернополі потонула 15-річна дівчина
У Тернополі потонула 15-річна дівчина
Верховний суд підтвердив санкції проти митрополита Московської церкви Іосифа
Верховний суд підтвердив санкції проти митрополита Московської церкви Іосифа
Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки
Скандал із полком «Скеля». Омбудсмен анонсував перевірки
«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії
«Нова пошта» попередила про фейкові вакансії від імені компанії
Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження
Скільки українців грають в азартні ігри: результати дослідження
Дефіцит на залізничні квитки сягнув рекордного рівня
Дефіцит на залізничні квитки сягнув рекордного рівня

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua