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Дуда зробив заяву про підтримку України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Дуда зробив заяву про підтримку України
Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику
фото з відкритих джерел

Анджей Дуда: «Польща була, є і буде стояти на боці України»

Президент Польщі Анджей Дуда запевнив українців у незмінній підтримці з боку Польщі. Про це він заявив під час часті у відкритті дискусійного майданчика Deciding Your Tomorrow / «691 день, що вирішує твоє майбутнє» на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише «Інтерфакс-Україна».

«Польща була, є і буде стояти на боці України», – наголосив Дуда.

За його словами, Варшава продовжить підтримувати зусилля Києва щодо відсічі російському загарбнику і вірить у те, що Україна переможе і буде вільною, незалежною і вічною державою. «Слава і честь захисникам України, багаторічній дружбі між Польщею та Україною. Хай живе Україна, хай живе Польща!» – заявив польський президент.

Очільник Польщі нагадав, що таку саму позицію займали і його попередники, зокрема, Александр Кваснєвський та Лех Качинський.

Дуда зазначив, що минув уже 691 день війни, «691 день неприборканого духу української нації, українського народу», і всі ці дні Україну захищають не міжнародні сили, не один мільйон солдатів з усього світу, а українські солдати, яких підтримує невелика кількість добровольців із зарубіжних країн.

«Ця виставка – данина поваги героям України. Це заклик до всього світу до подальшої підтримки, щоб уникнути того, про що так часто згадують: щоб не було втоми від війни», – сказав президент.

Він додав, що більше зброї постачатиметься в Україну, то вищі шанси, що загине менше її захисників, і тим вищі шанси, що російські окупанти будуть вигнані.

За словами Дуди, це також 691 день російських воєнних злочинів в Україні, і завдання міжнародної спільноти притягнути до міжнародної відповідальності винних у цих злочинах.

«Не лише тому, що вони вчинили злочини, а й ... щоб подати приклад усьому світу, що будь-хто, хто вчиняє такі злочини, буде знайдений, постане перед судом і буде притягнутий до відповідальності за скоєне», – наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, 16 січня президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда зустрілися у кулуарах Всесвітнього економічного форуму у Давосі. 

Теги: Анджей Дуда Польща

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