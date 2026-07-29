Україна розглядає кримінальну справу проти Лукашенка – Reuters

Опозиція звинувачує Лукашенка у співучасті у війні проти України та вивезенні дітей

Звернення білоруської опозиції передали в прокуратуру ще у вівторок, 28 липня

Офіс президента України звернувся до генерального прокурора з проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Про це йдеться в оприлюдненому у вівторок листі, повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Що передувало зверненню

Раніше опозиційна група «Білоруський демократичний форум» звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням притягнути Лукашенка до відповідальності за воєнні злочини, геноцид та «державний терор».

Організація звинувачує білоруського лідера в:

співучасті у війні Росії проти України;

примусовому вивезенні щонайменше 2442 українських дітей до Білорусі за програмою, яку задокументувала дослідницька лабораторія Єльського університету.

У 2023 році Лукашенко заявляв, що Мінськ нібито «тимчасово прийняв деяких дітей з України, щоб допомогти їм оговтатися від травми, спричиненої війною». Його адміністрація не відповіла на запит Reuters щодо коментаря.

Заступник керівника Офісу президента Олег Татаров повідомив «Білоруський демократичний форум», що після його листа Київ направив до прокуратури звернення з проханням «вжити відповідних заходів реагування», якщо для цього є законні підстави. Саме цей лист Форум і оприлюднив.

Лист ОП до Генерального прокурора щодо провадження проти Лукашенка фото: belarusforumorg / Telegram

Чому це має значення

Reuters зазначає, що наразі немає реальної перспективи появи Лукашенка перед українським судом. Однак будь-які висунуті звинувачення можуть стати для Києва та білоруської опозиції додатковим аргументом, аби переконати Захід зберігати тиск на Мінськ – навіть попри те, що Лукашенко веде перемовини з адміністрацією президента США Дональда Трампа про скасування частини американських санкцій в обмін на звільнення політв'язнів.

Генеральний секретар «Білоруського демократичного форуму» Дмитро Болкунець назвав можливе переслідування Лукашенка актом історичної справедливості. «Це може мати глибокий вплив усередині Білорусі, адже Лукашенко сприйме це дуже особисто й буде серйозно занепокоєний наслідками», – сказав він Reuters.

Загострення між Києвом і Мінськом

Останніми тижнями Зеленський зайняв жорсткішу позицію щодо Лукашенка. Зокрема, минулого місяця президент висунув ультиматум з вимогою прибрати з території Білорусі ретранслятори, які, за даними Києва, допомагають російським дронам атакувати Україну.

Сам Лукашенко цього місяця повторив, що не відправить білоруську армію воювати проти України. Водночас він продовжує підтримувати Путіна в інший спосіб – зокрема дозволив Москві розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю та користуватися білоруськими військовими базами й полігонами.

Нагадаємо, Лукашенко раніше вже помилував частину засуджених на тлі перемовин із Заходом про політв'язнів, однак ретранслятори, про які йшлося в ультиматумі Зеленського, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, досі залишаються демонтованими не повністю.