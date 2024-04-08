«Укрпошта» анонсувала воєнні марки, присвячені українській зброї (фото)

13-15 квітня марку можна буде придбати в відділеннях пошти по всій країні

Новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України

«Укрпошта» анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками «Зброя перемоги. Made in UA». Про це повідомляє пресслужба поштового оператора.

У поштовому блоці – шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;

FPV-дрон «Ескадрон»;

самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;

бронеавтомобіль «Козак»;

морський дрон MAGURA V5.

Новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України. При цьому вже сьогодні українці можуть передзамовити марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні на сайті «Укрпошти». А з 13-15 квітня – придбати в відділеннях по всій країні.

Зазначається, що 30 грн з кожного проданого поштового блока – донат на підтримку Сил безпеки й оборони України. Тираж нової поштової марки становить 120 тисяч екземплярів. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.

Нагадаємо у лютому «Укрпошта» випустила марку «І буде весна», присвячену 10-річчю з початку війни та другим роковинам з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.