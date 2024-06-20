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У Польщі перекинувся автобус «Київ-Варшава»: є постраждалі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Польщі перекинувся автобус «Київ-Варшава»: є постраждалі
За попередньою інформацією, автобус врізався в водопропускну трубу
фото: Policja Lubelska

Аварія сталася на магістральній дорозі біля міста Красностав

У Люблінському воєводстві Польщі 20 червня автобус з громадянами України з’їхав у кювет та перекинувся на бік. Про це повідомляє RMF24.

Усього в автобусі на момент аварії перебували 58 людей. Унаслідок ДТП постраждали 14 українців, серед них – двоє дітей.

Аварія сталася на магістральній дорозі біля міста Красностав. За попередньою інформацією, автобус врізався в водопропускну трубу.

У Польщі перекинувся автобус «Київ-Варшава»: є постраждалі фото 1
фото: Policja Lubelska

Поліція уточнила, що це був польський автобус з громадянами України, який прямував з Києва до Варшави. Водій автобуса виявився тверезий.

Нагадаємо, у румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Вже відомо про постраждалих. Про це повідомляє Digi24. Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Також У ДТП, що сталася у травні у Варшаві, загинуло троє чоловіків, двоє з яких були громадянами України. Про це заявив у суботу речник Окружної прокуратури у Варшаві Шимон Банна, передає PAP.

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Теги: Польща водій аварія автобус Варшава

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