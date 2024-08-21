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Уряд затвердив нові вимоги до телевізорів та електронних дисплеїв

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Уряд затвердив нові вимоги до телевізорів та електронних дисплеїв
фото з відкритих джерел

Новий регламент вводить більш жорсткі вимоги до енергоефективності телевізорів та моніторів

 Уряд затвердив новий Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв. Це рішення спрямоване на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами та сприятиме зменшенню споживання електроенергії та викидів шкідливих речовин. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

«Установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію електронних дисплеїв, які відповідають вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для телевізорів, та введених в обіг до набрання чинності Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв, не може бути заборонено або обмежено з причини невідповідності вимогам Технічного регламенту щодо вимог до екодизайну для електронних дисплеїв», – розповів Мельничук. 

Що зміниться?

Новий регламент вводить більш жорсткі вимоги до енергоефективності телевізорів та моніторів, які будуть продаватися на українському ринку. Це означає, що виробники будуть зобов'язані випускати більш енергоефективні моделі, що дозволить споживачам економити на оплаті електроенергії та зменшити свій вуглецевий слід.

Перехідний період

Важливо зазначити, що нові вимоги не поширюватимуться на електронні дисплеї, які вже були ввезені в Україну та відповідають попереднім стандартам. Це означає, що споживачі, які придбали телевізор або монітор до набрання чинності нового регламенту, зможуть продовжувати користуватися своїми пристроями.

Чому це важливо?

  • Нові стандарти сприятимуть зменшенню споживання електроенергії, що є особливо актуальним в умовах енергетичної кризи.
  • Більш енергоефективні пристрої призведуть до зменшення викидів парникових газів, що сприятиме боротьбі зі зміною клімату.
  • Нові вимоги стимулюватимуть виробників до розробки більш енергоефективних та екологічних технологій.
  • Новий регламент забезпечить більш високий рівень захисту прав споживачів, оскільки вони зможуть обирати з більш широкого асортименту енергоефективних пристроїв.

Нагадаємо, що Уряд проведе конкурс на будівництво генеруючої потужності.

 

Теги: Кабмін Україна

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