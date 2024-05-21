Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої

Станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром

Українські партизани виявили у Джанкої тимчасово окупованого Криму радіолокаційні станції, що прикривають аеродром. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

Під час розвідки агент руху виявив радіолокаційні станції (РЛС) «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18», що розташовані на сході від міста Джанкой у Криму.

Зазначається, що станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром.

«Так само, біля РЛС ми можемо побачити і вагони, які є місцем розташування особового складу, і, найімовірніше, невеликої ремонтної бази для перерахованих вище РЛС», – зазначили координатори руху.

Нагадаємо, українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО.

Раніше партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у Ростові у РФ.