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Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої
Виявлено радіолокаційні станції «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18»
фото: Атеш/Telegram

Станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром

Українські партизани виявили у Джанкої тимчасово окупованого Криму радіолокаційні станції, що прикривають аеродром. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш» у Телеграмі.

Під час розвідки агент руху виявив радіолокаційні станції (РЛС) «Противник-ГЕ», «Небо-У» і «П-18», що розташовані на сході від міста Джанкой у Криму.

Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої фото 1
фото: Атеш/Telegram
Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої фото 2
фото: Атеш/Telegram

Зазначається, що станції виявляють повітряні цілі і передають інформацію на системи ППО, які прикривають округ, а також аеродром.

Партизани виявили радіолокаційні станції окупантів у Джанкої фото 3
фото: Атеш/Telegram

«Так само, біля РЛС ми можемо побачити і вагони, які є місцем розташування особового складу, і, найімовірніше, невеликої ремонтної бази для перерахованих вище РЛС», – зазначили координатори руху.

Нагадаємо, українські партизани виявили у тимчасово окупованому Севастополі склад ракет частини російських ППО.

Раніше партизани провели розвідку нафтобази та дізналися схему постачання нафтопродуктів на об'єкт у Ростові у РФ.

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Теги: аеродром системи ППО партизани Атеш

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Соціум

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