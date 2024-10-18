В Україні вивели нову породу коней: Мінагрополітики зафіксувало досягнення

Робота зі створення української рисистої породи проводилась впродовж 30 років

Експертна комісія Мінагрополітики провела на Полтавщині апробацію та затвердила нове селекційне досягнення у тваринництві – українську рисисту породу коней. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Відомо, що випробування нової породи відбулися в Миргородському районі Полтавської області на фермерському господарстві філії «Дібрівський кінний завод № 62» ДП «Конярство України». Розробка української рисистої породи тривала протягом 30 років.

«Українська рисиста порода створена на базі популяції рисистих коней вітчизняної селекції методом цілеспрямованого відбору за жвавістю, дистанційністю, екстер’єрними показниками та використанням ввідного корегуючого схрещування з американською стандартбредною та французькою рисистою породами», – йдеться у повідомленні міністерства.

Ця порода рисистих коней має кілька відмінних ознак, що пов’язані з їх географічним походженням, методами селекції та генетичними маркерами.

Зокрема, коні української рисистої породи характеризуються міцною, сухою конституцією та гармонійною будовою тіла з виразними запряжними рисами. Типові представники мають голову середнього розміру, шию середньої довжини з добре вираженою мускулатурою, довге косе плече, пряму спину середньої довжини, короткий поперек, круп середньої довжини з нормальним нахилом і міцні кінцівки.

У Міністерстві зазначають, що ця порода має лагідний і енергійний темперамент, а також добре пристосована до різних екологічних умов України.

Нагадаємо, за даними Міністерства аграрної політики та продовольства України, в країні вже зібрано 62,2 млн тонн нового врожаю з площі 16,8 млн га.

До слова, цьогоріч валове виробництво зернових та олійних культур становитиме близько 74 млн тонн, з них близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних. Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн. Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Нагадаємо, стало відомо, що для того, щоб створити умови безпечного збору урожаю, працівників аграрного сектору бронюватимуть від мобілізації. Про це 15 червня розповів виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.