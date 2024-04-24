Фахівці займатимуться професійним супроводом ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих бійців

В Україні офіційно зʼявилася нова професія – «фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб». Про це повідомив заступник міністра в справах ветеранів Максим Кушнір, передає «Урядовий портал».

Відомості щодо цієї професії внесено до Реєстру кваліфікацій. Такі фахівці займатимуться професійним супроводом ветеранів, членів їхніх сімей і родин загиблих бійців під час переходу з військової служби до цивільного життя.

«Всі потреби, що виникають у ветеранів та ветеранок в рамках переходу від військової служби до цивільного життя, повинні знаходити фахову підтримку та допомогу, яка може бути забезпечена саме таким фахівцем із супроводу», – сказав Кушнір.

За його словами, йдеться про індивідуальний професійний супровід, спрямований на допомогу в отриманні реабілітаційних, психологічних, освітніх та інших послуг.

Він розповів, що такий фахівець надаватиме розʼяснення щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних, соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг. Зокрема, щодо оформлення певних документів.

Як повідомлялося, наразі близько 30% українських ветеранів мають статус безробітних, зокрема, через психологічний дискомфорт від повернення у цивільне середовище.