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Ігор Луценко Народний депутат 8 скликання

Чому ми кидаємо вперед молодих, але забороняємо служити тим, кому за 60?

glavcom.ua
Українська армія потребує вмотивованих бійців
ілюстративне фото: ЗСУ

«Якщо хтось скаже, що чоловіки понад 60 нездатні воювати – то це буде великою неправдою»

Ухвалено рішення мобілізовувати більш молодих. Це – безумовно важке рішення для влади і в політичному, і в людському сенсах. Тепер ризик смерті чи каліцтва нависає над більшою кількістю тих, кому треба жити для того, щоб Україна, і з нею все здорове людство, існувала.

У зв'язку з цим хочу висловити своє здивування, чому ми кидаємо вперед молодих, але забороняємо служити тим, кому за 60?

До мене у підрозділ просяться чимало чоловіків такого віку з міцним здоров'ям, котрі мають серйозний бойовий досвід або унікальні інженерні знання. Добровільно просяться. Але я їм змушений відмовити, бо такий закон. Натомість мені законодавці пропонують примусово мобілізовувати тих, хто знань і досвіду не мають. Чому так?

Чому ми не використовуємо цей ресурс?

Якщо хтось скаже, що чоловіки понад 60 нездатні воювати – то це буде великою неправдою. І, більше того, у законодавстві вже є норма, котра і передбачає їх службу! З єдиним «але» – якщо вони вже військовослужбовці.

Тобто якщо військовослужбовцю виповнилося 60, але він має високу професійну підготовку, досвід практичної роботи на займаній ними посаді, визнаний військово-лікарською комісією придатним за станом здоров'я для проходження військової служби, то на його прохання він може бути залишений на військовій службі понад граничний вік.

Але якщо, приміром, він звільняється у 60, відпочиває місяць, а потім іде назад проситься у військо – ні, зась, уже не можна. Нонсенс? Нонсенс!

Який коштує нам надто дорого.

Прошу відповідальних осіб у ВР та причетних відомствах схаменутися і дозволити служити усім понад граничний вік, якщо у них є оце «висока професійна підготовка, досвід практичної роботи» і відповідний висновок ВЛК.

Ми не маємо морального права нехтувати такими людьми.

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Джерело
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Теги: армія закон добровольці мобілізація

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Ігор Луценко

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