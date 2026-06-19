Акторка Антоніна Хижняк розповіла про свою найбільшу гордість у житті

Антоніна Хижняк висловилася про своє материнство

Зірка серіалу «Спіймати Кайдаша», акторка Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима із днем народження. У своєму блозі у Facebook акторка поділилася кадрами із сімейної фотосесії з сином, пише «Главком».

Сьогодні, 19 червня, сину Антоніни Хижняк виповнилося 9 років. «З днем народження, сину. 9 років тому ти зʼявився в моєму житті і відкрив новий всесвіт. Моя радість і гордість. Моє найбільше випробування і найкращий вчитель. Люблю, люблю, люблю…» – написала акторка.

Антоніна Хижняк зворушливо привітала свого сина Максима із днем народження фото: Антоніна Хижняк/Facebook

До свого допису Антоніна Хижняк додала безліч фото із сином. Фотосесія відбулася у саду, де мати із сином позували разом під час прогулянки.

Антоніна Хижняк показала фото із сином фото: Антоніна Хижняк/Facebook

На окремих фото акторка показалася із сином Максимом у кафе, куштуючи літні напої, також під час фотосесії вони сміялися, бігали та посміхалися. Ці моменти родина закарбувала на світлинах.

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Антоніна Хижняк поділилася кадрами із фотосесії з сином фото: Антоніна Хижняк/Facebook

Під дописом підписники акторки вітали її сина з днем народження та залишали у коментарях побажання:

«Вітаю матусю з днем народження чудового сина. Нехай росте здоровий та щасливий!»

«Щирі вітання з днем народження сина!»

«Щиро вітаю вашого синочка з днем народження! Бажаю йому здоров'я, здійснення усіх задумів та мирного неба над головою! З днем народження, красунчику!»

«Вітаю, Тоню. Вітаю синочка. Многая літа вам – щастя і добра».

Антоніна Хижняк народила сина Максима у шлюбі з актором Андрієм Якушевим. Зіркове подружжя прожило разом з 2016 по 2019 рік. Наразі пара розлучена.

Нагадаємо, українська акторка Антоніна Хижняк прокоментувала свою появу у відеоролику Білого дому, який рекламує податкову ініціативу президента Дональда Трампа. За словами акторки, кадри з нею є справжніми, а не згенерованими штучним інтелектом (ШІ), як припускали деякі глядачі. Вона сама зняла їх кілька років тому для фото- та відеостоків.