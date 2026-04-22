Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки
Рада не збирається звільняти Клименка
фото: npu.gov.ua

Арахамія зазначив, що керівництво патрульної поліції вже пішло у відставку, а винні притягнуті до відповідальності

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що питання відставки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка наразі не розглядається Верховною Радою. Про це він написав у соцмережах, передає «Главком».

За словами Арахамії, після теракту в Голосіївському районі Києва окремі народні депутати «намагаються політизувати ситуацію».

Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки фото 1

«Такі намагання є абсолютно безпідставними», – наголосив Арахамія.

Він зазначив, що керівництво патрульної поліції вже пішло у відставку, а винні притягнуті до відповідальності.

«Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури. Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається», – підсумував чиновник.

Нагадаємо, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови є нардепи Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко. 

Проєкт постанови з’явився на тлі подій після теракту в Києві.

23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки
Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки
У Мелітополі пролунали вибухи: частина міста залишилась без світла
У Мелітополі пролунали вибухи: частина міста залишилась без світла
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
«Військові формують попит». Виробники та продавці розказали, як війна змінила ринок квітів
Пік зорепаду Ліриди в Україні: коли і як спостерігати
Пік зорепаду Ліриди в Україні: коли і як спостерігати
Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 23 квітня 2026: традиції та молитва

«Шахтар» отримав обидві нагороди туру Прем'єр-ліги
Сенсаційний чемпіон Англії-2016 вилетів у третій дивізіон
Циганков піднявся в десятку бомбардирів «Жирони» всіх часів
Калініна та Снігур пробилися в основну сітку Madrid Open
«Динамо» переграло «Буковину» та стало першим фіналістом Кубка України
Середняк Прем'єр-ліги продаватиме квитки на матч за 1 гривню
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
