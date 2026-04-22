Відставка глави МВС після теракту у Києві. Арахамія відповів на чутки

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що питання відставки міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка наразі не розглядається Верховною Радою. Про це він написав у соцмережах, передає «Главком».

За словами Арахамії, після теракту в Голосіївському районі Києва окремі народні депутати «намагаються політизувати ситуацію».

«Такі намагання є абсолютно безпідставними», – наголосив Арахамія.

Він зазначив, що керівництво патрульної поліції вже пішло у відставку, а винні притягнуті до відповідальності.

«Міністерство внутрішніх справ оперативно зреагувало на ситуацію, зробило висновки, запустило необхідні внутрішні процедури. Станом на зараз питання зміни глави МВС Верховною Радою не розглядається», – підсумував чиновник.

Нагадаємо, на сайті парламенту з'явився проєкт постанови про звільнення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Ініціаторами постанови є нардепи Юлія Яцик, Сергій Рудик та Микола Галушко.

Проєкт постанови з’явився на тлі подій після теракту в Києві.