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Свириденко подала у відставку з посади прем'єр-міністра

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Свириденко подала у відставку з посади прем'єр-міністра
Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів України 17 липня 2025 року після схвалення її кандидатури Верховною Радою
фото: kse.ua

Після року роботи на чолі уряду Верховна Рада має найближчим часом розглянути її заяву, а президент уже анонсував для неї новий напрямок роботи

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. Найближчим часом парламент має розглянути відповідне питання. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука.

Свириденко подала у відставку з посади прем'єр-міністра фото 1
скриншот із Facebook

«До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністра України Юлії Свириденко», – повідомив Стефанчук.

Спікер Верховної Ради заявив, що парламент розгляне питання про відставку прем'єр-міністра найближчим часом. Також він подякував Свириденко за роботу у надзвичайно складний для держави період.

Юлія Свириденко очолила Кабінет Міністрів 17 липня 2025 року після того, як Верховна Рада підтримала її призначення. Вона змінила на посаді Дениса Шмигаля, який після формування нового уряду спочатку очолив Міністерство оборони, а згодом став міністром енергетики.

До призначення главою уряду Свириденко працювала першою віцепрем'єр-міністеркою – міністеркою економіки, а ще раніше була заступницею керівника Офісу президента.

Напередодні, 12 липня, президент Володимир Зеленський оголосив про масштабне оновлення Кабінету Міністрів. За його словами, кадрові рішення пов'язані зі зміною політичної стратегії держави.

Водночас глава держави запропонував Юлії Свириденко залишитися в його команді. За словами президента, вона може очолити «новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером». Про яку саме посаду йдеться, Зеленський не уточнив. Президент також анонсував кадрові зміни у правоохоронній системі.

Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк раніше заявив, що Юлія Свириденко може перейти на дипломатичну роботу та очолити посольство України у США. За його словами, серед можливих претендентів на посаду глави уряду розглядалися генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль, міністр оборони Михайло Федоров та міський голова Харкова Ігор Терехов. Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський провів зустрічі з низкою високопосадовців на тлі підготовки кадрових рішень.

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Теги: Кабмін Верховна Рада Юлія Свириденко

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