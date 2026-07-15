У новому уряді може змінитися глава Міносвіти: названо головного претендента

Наразі Міністерство освіти і науки очолює Оксен Лісовий, який перебуває на посаді з березня 2023 року

У новому складі уряду посаду міністра освіти і науки може обійняти Андрій Бутенко, який нині очолює Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО).

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Інформацію про те, що Бутенко є основним кандидатом на посаду глави МОН, також із посиланням на власні джерела оприлюднило видання «Межа».

«Основний кандидат на міністра освіти Андрій Бутенко, голова Національної агенції забезпечення якості вищої освіти», – написав Гончаренко.

Хто такий Андрій Бутенко

Андрій Бутенко – кандидат історичних наук, доцент, експерт у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Із лютого 2019 року він був заступником голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а з квітня 2022 року очолює цю установу.

До роботи в НАЗЯВО Бутенко працював у системі середньої та вищої освіти, зокрема був деканом юридичного факультету та проректором із навчально-методичної роботи Європейського університету.

Під його керівництвом Національне агентство запровадило нову систему акредитації освітніх програм відповідно до європейських стандартів, дистанційні процедури акредитації під час пандемії та повномасштабної війни, а також розробило низку нормативних документів у сфері вищої освіти.

Бутенко також брав участь у підготовці законодавчих змін у сфері освіти, міжнародних проєктах із забезпечення якості вищої освіти та є автором наукових і методичних праць.

Як відомо, 16 липня Верховна Рада має розглянути кадрові зміни в уряді та призначити нового прем'єр-міністра України. Основним кандидатом на посаду глави Кабінету Міністрів є Сергій Корецький, який нині очолює НАК «Нафтогаз України».

Напередодні парламент звільнив із посади прем'єр-міністра Юлію Свириденко, а також підтримав відставку всього складу Кабінету Міністрів. Після цього президент Володимир Зеленський розпочав консультації щодо формування нового уряду.

За інформацією народних депутатів та українських ЗМІ, разом із призначенням нового прем'єра очікується низка кадрових змін у міністерствах.