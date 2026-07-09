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Убивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва: названо імена фігурантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Убивство підозрюваної в замаху на Єрмолаєва: названо імена фігурантів
Анастасія Березовська – підозрювана у замаху на Єрмолаєва
фото: скриншот з відео

1 липня Березовська повернулася до України, а за кілька днів виявили її тіло

Журналісти з'ясували імена підозрюваних у вбивстві Анастасії Березовської, яку Інтерпол розшукував за замах на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на проєкт «Схеми».

«Одним із підозрюваних у вбивстві Березовської українські правоохоронці назвали діючого працівника ГУР МОУ. Раніше ЗМІ оприлюднили його ім’я – Євген Реут, втім, за даними двох незалежних один від одного джерел редакції, підозру отримав його брат Владислав Реут», – йдеться у матеріалі.

Як повідомили журналісти, чоловіку 33 роки, він родом із Житомира. Особа із аналогічним ПІБ є випускником факультету правознавства Київського національного торговельно-економічного університету.

«У застосунку NumBuster, який показує, як користувач записаний у телефонах інших користувачів, є тег «Влад Юристи», а в судовому реєстрі є згадки про представника позивача із таким ім’ям у декількох справах. З 2022 року Владислав Реут, ймовірно, проходив службу у військовій частині А2772 – це навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій ЗСУ», – зазначається у розслідуванні.

Журналісти додзвонилися до батька Владислава Реута, проте він не став спілкуватися з ними, зазначивши, що нічого не знає про цю ситуацію, і поклав слухавку. Вони також зателефонували Євгену Реуту, якого від початку помилково називали підозрюваним, з запитаннями щодо брата. Він взяв слухавку, але не захотів коментувати без адвоката.

За даними журналістів, другим підозрюваним є 49-річний уродженець міста Умань, який до 2020 року працював поліцейським у Київській області.

«Серед тегів його мобільного номера біля його імені є згадка про «ОПВ УКР», що може свідчити про те, що він раніше працював в Управлінні карного розшуку поліції. Також серед тегів є й згадка «Контр ВБ». Телефонні теги та витоки з баз даних також вказують на те, що раніше чоловік міг бути військовослужбовцем «Правого сектору». За даними двох джерел журналістів, обізнаних зі справою, він може бути або чинним, або колишнім співробітником СБУ», – йдеться у розслідуванні.

Нагадаємо,  в Україні було знайдено тіло жінки Анастасії Березовської, яку підозрюють у замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва. За даними правоохоронців, підозрювана прибула до України 1 липня 2026 року. У результаті проведення слідчих (розшукових) та оперативних заходів було встановлено коло осіб її спілкування та маршрути пересування.

Як повідомлялося, Анастасія Березовська вʼїхала на територію України у законний спосіб через один з пунктів пропуску. 

До слова, стан українського підсанкційного бізнесмена Вадима Єрмолаєва, який зазнав поранень унаслідок вибуху в Монако 29 червня, суттєво поліпшився. Він вийшов із коми і наразі перебуває в лікарні у Марселі.

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Теги: вбивство ГУР Єрмолаєв

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