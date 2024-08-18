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Власники городів на Чернігівщині шокували саперів: що трапилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Власники городів на Чернігівщині шокували саперів: що трапилося
«Заміновані помідори»: на Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками «Небезпечно, міни!»
фото: ДСНС Чернігівщини

Місцеві жителі вдалися до незвичного способу захисту своїх грядок

 

На Чернігівщині місцеві жителі почали використовувати таблички з попередженням про мінну небезпеку для захисту своїх городів. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Заміновані помідори»: на Чернігівщині місцеві підв’язують розсаду табличками «Небезпечно, міни!». Сапери у шоці та закликають не використовувати їх у господарстві й дотримуватися правил безпеки», – кажуть у ДСНС.

Власники городів на Чернігівщині шокували саперів: що трапилося фото 1

Раніше на півночі Рівненської області у прикордонній смузі сталися вибухи. Внаслідок чого постраждала цивільна особа.

Нагадаємо, за кількістю жертв протипіхотних мін у 2022 році Україна стала другою після Сирії країною.

До слова, 7 липня на Харківщині на російській міні підірвався легковий автомобіль. У машині могло перебувати шестеро осіб.

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Теги: державна служба Японія Україна

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