ВАКС анонсував розгляд запобіжного заходу ексзаступниці керівника Офісу президента

Ірина Мудра після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру

Засідання відбудеться у приміщенні ВАКС

Вищий антикорупційний суд призначив розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо ексзаступниці керівника Офісу президента Ірини Мудрої. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВАКС.

«На численні запити представників медіа інформуємо, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу щодо колишньої заступниці керівника Офісу президента України заплановано на 21 серпня 2026 року о 14:00. Засідання відбудеться у приміщенні ВАКС за адресою: проспект Берестейський, 41, зала судових засідань № 10», – йдеться у повідомленні.

Напередодні колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що після проведених у неї обшуків отримала повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжного заходу. Водночас вона спростувала інформацію про своє затримання та повідомила про рішення залишити посаду.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП повідомили про проведення масштабної спецоперації «Форест Гамп» із викриття діяльності злочинної організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів, за участі високопосадовців Офісу президента та інших осіб.

Згодом НАБУ оприлюднило подробиці операції та записи розмов фігурантів. За даними слідства, викрито групу, яка організувала легалізацію 150 млн грн, отриманих злочинним шляхом. Кошти через рахунки підставних компаній нібито ввели в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників злочинної організації у справі «Мідас».

Також нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ у нього вдома.