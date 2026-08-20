Глава МЗС Литви озвучив термін, до якого Україна має стати членом ЄС

Після масованої атаки РФ Кястутіс Будріс заявив, якою має бути стратегічна відповідь союзників

Україна повинна отримати повноправне членство в Європейському Союзі до 2030 року. Таку позицію озвучив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс після нової масованої атаки Росії на Україну, повідомляє «Главком» із посиланням на допис посадовця.

Литовський міністр відреагував на російську атаку, яка відбулася вночі 20 серпня. За його словами, дії Москви свідчать про те, що Кремль не зацікавлений у завершенні війни та продовжує вбивати мирне населення України.

На цьому тлі Будріс наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони. Крім того, союзники мають збільшити військову, енергетичну та фінансову підтримку Києва.

На переконання глави литовського МЗС, одним із ключових інструментів протидії Росії має залишатися потужний санкційний тиск на її воєнну машину. Будріс вважає, що такі заходи здатні послабити можливості РФ продовжувати агресію проти України.

Окрему увагу міністр приділив майбутньому України в європейських та євроатлантичних структурах. На його думку, союзники мають не лише підтримувати Київ під час війни, а й забезпечити подальшу інтеграцію держави.

«Також ми маємо повністю інтегрувати Україну в євроатлантичні та європейські структури, починаючи з повноправного членства в ЄС до 2030 року. Місце України - у європейській родині, і її шлях до європейської та євроатлантичної інтеграції має залишатися нашим стратегічним пріоритетом», - наголосив глава МЗС Литви.

Таким чином Будріс закликав поєднати подальшу військову, фінансову та енергетичну допомогу Україні з посиленням санкційного тиску на Росію та прискоренням інтеграції Києва до європейських і євроатлантичних структур.

Позицію щодо членства України в ЄС до 2030 року Будріс озвучував і раніше. Зокрема, литовський міністр називав цей термін досяжною метою та наголошував на необхідності продовження євроінтеграційного процесу України.

Нагадаємо, у ніч на 20 серпня російська окупаційна армія здійснила масовану атаку на Україну. Зокрема, Київ опинився під ракетним ударом.