ISW попередив про можливу підготовку РФ до наступу на Чернігівщину

Аналітики вважають, що Москва може використати заяви про нібито активність ЗСУ біля кордону для виправдання військового нарощування

Росія може створювати інформаційні умови для майбутньої військової операції проти Чернігівської області з півночі. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє «Главком».

Аналітики звернули увагу на заяви російських силовиків, які через державне агентство ТАСС повідомили про нібито активізацію розвідувальної діяльності українських військ у прикордонних районах Чернігівщини із застосуванням західних безпілотників.

В ISW припускають, що Кремль може використати такі твердження для виправдання нарощування російської військової присутності вздовж українсько-білоруського кордону, підготовки потенційного удару по Чернігівській області або навіть часткової мобілізації.

Водночас американські аналітики наголошують: ISW не має конкретних доказів того, що Росія зараз готується до неминучого наступу на півночі України. На думку ISW, російська влада може заздалегідь формувати потрібний інформаційний фон, звинувачуючи Україну в нібито активізації біля кордону.

Такий підхід, зазначають аналітики, може дозволити Кремлю представити подальше переміщення військ або посилення угруповання як вимушену відповідь на дії України. Йдеться насамперед про можливе посилення російської військової присутності поблизу українсько-білоруського кордону. При цьому у звіті ISW окремо зазначено, що значної активності російських військ у Білорусі 3 вересня не зафіксовано.

Раніше російські війська продовжували обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак просування там не зафіксували. Українські військові також спростували заяви Кремля про нібито наближення російських сил до Сум. Варто нагадати, що окупанти перекидають інженерну техніку з Маріуполя в бік Гуляйполя та зводять бетонні укріплення. Російські війська можуть готуватися до майбутніх наступальних дій на Гуляйпільському напрямку.