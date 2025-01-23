Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Дістав смертельне поранення під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Дрозда

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Дістав смертельне поранення під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Дрозда
До останнього подиху воїн залишався відданим військовій присязі та вірним Українському народові
колаж: glavcom.ua

Андрій Дрозд служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Дрозда. 

16 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув Дрозд Андрій Олексійович. Про це повідомила Тульчинська районна державна адміністрація. 

Герой народився 4 лютого 1980 року у селі Даньківка Іллінецької громади.

Після закінчення школи вступив до Барського ПТУ, де здобув професію маляра, штукатура-будівельника. Проживав у селі Сороки Іллінецької громади, займався своєю улюбленою справою.

Повномасштабне вторгнення російського агресора змінило життя Андрія Олексійовича. Він залишив мирне життя, одягнув однострій та став на захист Батьківщини.

Призваний на військову службу Вінницьким РТЦК та СП, солдат Дрозд Андрій Олексійович служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.

Разом із побратимами відстоював незалежність України та її територіальну цілісність, щодня виборюючи мир для України, для своєї родини та для кожного із нас.

До останнього подиху воїн залишався відданим військовій присязі та вірним Українському народові.

Солдат Дрозд Андрій Олексійович служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти
Солдат Дрозд Андрій Олексійович служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти
фото: Тульчинська районна державна адміністрація

За рішенням родини, свій земний спочинок Андрій Олексійович знайде на Брацлавщині, де його і поховають.

 «Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна незалежність українці хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На південь від Покровська наступає досить своєрідне ударне угруповання противника
Росія стягує резерви. Що відбувається на Покровському напрямку?
18 сiчня, 15:17
Обвинувачений неодноразово лікувався у стаціонарах психоневрологічного диспансеру, а під час служби виконував свої обов’язки задовільно
Суд покарав санітара, що зникав з військового шпиталю через пристрасть до алкоголю
21 грудня, 2024, 14:00
Ректор богословської академії Олександр Трофимлюк є настоятелем Свято-Покровського Собору ПЦУ
У Києві хуліган розтрощив позашляховик ректора богословської академії: вердикт суду
26 грудня, 2024, 11:34
Міністр закордонних справ Туреччини надіслав чіткий сигнал Сирії
Голова МЗС Туреччини поставив ультиматум щодо військової операції у Сирії
8 сiчня, 10:12
Обранцю загрожував штраф до 6,8 тис. грн
Бойко проти НАЗК. Проросійський нардеп виграв другий суд
13 сiчня, 13:49
Фахівці очікують, що оптоволоконні дрони стануть ще більш популярними протягом 2025 року
Війна дронів в Україні переходить у нову фазу – Newsweek
13 сiчня, 06:19
Окупанти просунулися на південний захід від Покровська
Аналітики ISW розкрили плани Кремля щодо блокади Покровська і Мирнограда
14 сiчня, 06:25
Президент України Володимир Зеленський та мер Варшави Рафал Тшасковський
Зеленський присвоїв Варшаві почесну відзнаку
15 сiчня, 22:23
Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня
Удар по Кривому Розі, підозра нардепу. Головне за 17 січня
17 сiчня, 21:00

Суспільство

Дістав смертельне поранення під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Дрозда
Дістав смертельне поранення під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Дрозда
Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня
Невеликий мокрий сніг та дощ: прогноз погоди на 23 січня
Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: є постраждалі (оновлено)
Росіяни вдарили по Запоріжжю балістикою: є постраждалі (оновлено)
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
КНДР втратила на Курщині майже тисячу військових
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 23 січня 2025 року
Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею
Внаслідок аварії на підстанції шахти більше 100 шахтарів опинилися заблокованими під землею

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
152K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 січня: ситуація на фронті
53K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 січня 2025
19K
У світі стає дедалі популярнішим новий чай: з чого його готують
8636
Трамп пригрозив Путіну та закликав завершити війну в Україні
7976
Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція повідомила про стан дитини
6780
Танок балерини на кризі у Арктиці сколихнув соцмережі

Новини

Росіяни атакували Запоріжжя, Трамп виконав свою головну обіцянку: головне за ніч
Сьогодні, 06:01
У Києві повітряна тривога тривала годину
Сьогодні, 04:59
Погрози Трампа можуть зіграти на руку Путіну – CNN
Сьогодні, 03:02
23 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:09
Прем'єр-міністр Гренландії збирається зустрітися з Трампом
Вчора, 04:44
Фінляндія готує 27-й пакет військової допомоги Україні
Вчора, 00:33

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua