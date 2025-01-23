Дістав смертельне поранення під час боїв на Курщині. Згадаймо Андрія Дрозда

Андрій Дрозд служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Андрія Дрозда.

16 січня 2025 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Погребки Суджанського району Курської області Російської Федерації загинув Дрозд Андрій Олексійович. Про це повідомила Тульчинська районна державна адміністрація.

Герой народився 4 лютого 1980 року у селі Даньківка Іллінецької громади.

Після закінчення школи вступив до Барського ПТУ, де здобув професію маляра, штукатура-будівельника. Проживав у селі Сороки Іллінецької громади, займався своєю улюбленою справою.

Повномасштабне вторгнення російського агресора змінило життя Андрія Олексійовича. Він залишив мирне життя, одягнув однострій та став на захист Батьківщини.

Призваний на військову службу Вінницьким РТЦК та СП, солдат Дрозд Андрій Олексійович служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти.

Разом із побратимами відстоював незалежність України та її територіальну цілісність, щодня виборюючи мир для України, для своєї родини та для кожного із нас.

До останнього подиху воїн залишався відданим військовій присязі та вірним Українському народові.

Солдат Дрозд Андрій Олексійович служив гранатометником десантно-штурмового відділення десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти фото: Тульчинська районна державна адміністрація

За рішенням родини, свій земний спочинок Андрій Олексійович знайде на Брацлавщині, де його і поховають.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.