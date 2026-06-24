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Ворог атакував підприємство на Запоріжжі, є загибла і поранені

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Ворог атакував підприємство на Запоріжжі, є загибла і поранені
фото: Іван Федоров/Telegram (ілюстративне)

На місці атаки частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку

Ворог атакував комунальне підприємство в Запорізькому районі. Унаслідок обстрілу загину жінка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.

На місці атаки частково зруйновано будівлю та пошкоджено спецтехніку. Жінка, яка перебувала під завалами, загинула. Крім того, п'ятеро осіб дістали поранення. 

На зараз відомо про поранених трьох жінок та двох чоловіків. Вони перебувають під наглядом медиків.

Нагадаємо, 24 червня російська терористична армія атакувала пляж у Запоріжжі. Надвечір очільник Запорвзької ОВА Іван Федоров повідомив, що кількість поранених збільшилася до шести. За даними місцевих пабліків, росіяни атакували центральний пляж у Запоріжжі, де відпочивало багато людей. 

Нагадаємо, у Запоріжжі внаслідок атаки російського безпілотника на територію автозаправної станції загорілися два автомобілі. Попередньо відомо, що обійшлося без постраждалих.

Також російська терористична армія атакувала дронами цивільну інфраструктуру в центрі міста Конотоп. Унаслідок цього поранено людей.

Крім того, російський обстріл села Новопетрівка, що на Херсонщині, забрав життя двох фахівців із розмінування, які працювали на міжнародну гуманітарну організацію Norwegian People's Aid (NPA). Ще четверо розміновувачів поранені.

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Теги: Запоріжжя війна обстріл

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