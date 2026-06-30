Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Юрія Костюкевича

Воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Юрія Костюкевича.

38-річний солдат Юрій Костюкевич загинув 3 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Юрій Костюкевич народився 27 червня 1986 року в Рівному. Навчався у загальноосвітній школі №22, а згодом здобув фах штукатура у Вищому професійному училищі №1.

Після навчання працював на будівництвах, виконував ремонтні роботи. У лютому 2025 року Юрія Костюкевича мобілізували до лав Збройних сил України.

«Він швидко адаптувався та звик до служби, ніколи не скаржився. Це був дуже позитивний хлопець, завжди готовий захистити та допомогти – він усе робив з усмішкою. У шкільні роки Юрій займався регбі, був фізично підготовленим. Це був турботливий син, який завжди підтримував рідних і знаходив для них теплі слова. Його любили та поважали друзі, адже він умів згуртувати навколо себе людей, залишаючись щирим, добрим і відкритим до кожного», – розповіла мама захисника.

У лютому 2025 року Юрія Костюкевича мобілізували до лав ЗСУ фото: Рівненська міська рада

Життя 38-річного солдата Юрія Костюкевича обірвалося 3 червня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти – лише нещодавно його тіло ідентифікували за допомогою ДНК-експертизи та передали рідним для гідного поховання.

Прощання з Юрієм Костюкевичем відбулося 18 червня 2026 року на майдані Незалежності в Рівному. Поховали військовослужбовця на Алеї Героїв кладовища «Нове» в обласному центрі.

Траурний портрет захисника України Юрія Костюкевича фото: Рівненська міська рада

Прощання із захисником України фото: Рівненська міська рада

У захисника залишилися батьки, троє братів та дві сестри.

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