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Напередодні річниці вторгнення будівлю Єврокомісії було підсвічено синьо-жовтим кольором

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Напередодні річниці вторгнення будівлю Єврокомісії було підсвічено синьо-жовтим кольором
Європейські політики підтримали Україну, підсвітивши будівлі синьо-жовтим кольором
фото: Facebook/Єврокомісія

Європейська комісія наголосила, що Україна обов'язково стане членом ЄС

Будівлі Єврокомісії і Ради ЄС було підсвічено кольорами українського прапора з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Європейської комісії у соцмережах.

Єврокомісія назвала синій і жовтий – кольорами опору проти імперіалізму.

«Напередодні цієї сумної річниці вони прикрашають нашу будівлю як символ нашої непохитної підтримки українського народу. Нашим хоробрим сусідам, партнерам і майбутнім членам ЄС», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

До слова, у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як відомо, у ніч проти 24 лютого російські дрони вчергове атакували Київську область. У Броварському районі уламки ворожого безпілотника влучили у недобудовану багатоповерхівку. 

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Теги: Єврокомісія прапор України війна Європейський союз Брюссель

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