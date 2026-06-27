Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка
Мудрік боронив Україну у складі окремого штурмового полку «Скеля»
колаж: glavcom.ua

Захисник пройшов саме пекло купʼянського та покровського напрямків, Часового Яру

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Володимира Мудріка.

15 квітня 2026 року Ужгород попрощався із загиблим захисником України – 57-річним солдатом, стрільцем 3-го штурмового спеціалізованого відділення військової частини А4862 Володимиром Мудріком. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Ужгородську міську раду.

Володимир Васильович Мудрік народився 5 квітня 1967 року у місті Костянтинівка, що на Донеччині. Його життєвий шлях був сповнений випробувань, доля не була лагідною до нього, однак він гідно тримав удари. Попри всі труднощі, залишався щирою людиною з добрим серцем.

Доєднався до лав ЗСУ і боронив Україну у складі окремого штурмового полку «Скеля». Пройшов саме пекло купʼянського та покровського напрямків, Часового Яру.

Мужньо боронячи Батьківщину, воїн загинув 13 серпня 2024 року поблизу населеного пункту Благодатне Покровського району Донецької області. Понад півтора року Володимир Васильович вважався зниклим безвісти.

Понад півтора року Володимир Мудрік вважався зниклим безвісти
Понад півтора року Володимир Мудрік вважався зниклим безвісти
фото: Ужгородська міська рада

Чин похорону відбувся на площі Народній. Віддати останню шану полеглому прийшли рідні, військовослужбовці, ужгородці та міський голова Богдан Андріїв.

Під час церемонії зачитали пам’ятний лист від головнокомандувача Збройних сил України генерала Олександра Сирського – як знак глибокої вдячності за жертовне служіння в лавах ЗСУ.

Після прощання жалобна хода вирушила до Пагорба Слави, де Володимира Мудріка поховали з військовими почестями.

Траурний портрет захисника України Володимира Мудріка
Траурний портрет захисника України Володимира Мудріка
фото: Ужгородська міська рада
Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка фото 1
фото: Ужгородська міська рада
Донька полеглого захисника боронить Україну
Донька полеглого захисника боронить Україну
фото: Ужгородська міська рада
Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка фото 2
фото: Ужгородська міська рада
Траурна процесія рухається вулицями Ужгорода
Траурна процесія рухається вулицями Ужгорода
фото: Ужгородська міська рада

У захисника залишилися дружина, син і дві доньки, одна з яких також боронить Україну.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Член Палати представників США Джим Хаймс (демократ від Коннектикуту) та сенатор США Річард Блюменталь (демократ від Коннектикуту) виступають перед ЗМІ під час прес-конференції в Києві
Конгресмени США закликали Білий дім надати Україні ракети до Patriot після погроз Росії знищити Київ
29 травня, 00:34
Гроші акумулювалися на спеціальній програмі, створеній у 2025 році
Уряд виділив 10,84 млрд грн на зміцнення обороноздатності: на що підуть кошти
28 травня, 11:13
РФ з початку війни втратила 11 983 танків
Втрати ворога станом на 6 червня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
6 червня, 07:02
Бійці порушили статут Збройних сил України
Зірвали бойове чергування антидронового екіпажу. Двоє військових отримали солідні штрафи
6 червня, 08:15
Російський диктатор зробив заяву про удар «Орєшніком» по Київщині
Путін назвав несподівану причину удару «Орєшніком» по гаражах у Білій Церкві
4 червня, 22:04
За словами Стубба, війна для України пройшла три етапи
Президент Фінляндії перерахував факти, які доводять перевагу України на полі бою
7 червня, 20:40
Аналітики назвали головну ціль літнього наступу РФ на Донеччині
Аналітики назвали головну ціль літнього наступу РФ на Донеччині
11 червня, 08:58
Іран може й надалі тиснути на світ через Ормузьку протоку
Тегеран знайшов спосіб тримати світ у напрузі
16 червня, 21:43
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня
20 червня, 06:24

Суспільство

Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка
Понад півтора року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Володимира Мудріка
Африканська спека насувається на Україну: погода 27 червня 2026 року
Африканська спека насувається на Україну: погода 27 червня 2026 року
Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
Ракети уразили завод «Іскандерів» у Волгограді, у Венесуелі 920 загиблих: головне за ніч 27 червня
«Полуничний Місяць» зійде над Україною: коли його побачити
«Полуничний Місяць» зійде над Україною: коли його побачити
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 27 червня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 червня 2026: традиції та молитва

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
23 червня, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
23 червня, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua