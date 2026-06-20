Вибухи в окупованому Криму, удар по Харкову: головне за ніч 20 червня

Дайджест новин, які сталися у ніч на 20 червня 2026 року

Росія атакувала Харків керованими авіаційними бомбами, в окупованому Криму пролунали вибухи, президент США Дональд Трамп зробив нові заяви про Україну та Іран.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 20 червня.

Удар по Харкову

У ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила керованими авіаційними бомбами (КАБ) по Холодногірському району Харкова. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними Терехова, зафіксовано влучання у приватний житловий сектор, під удар потрапив двоповерховий багатоквартирний будинок. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих внаслідок ворожої атаки, а наслідки ударів продовжують уточнюватися.

Вибухи в окупованому Криму

У ніч на 20 червня безпілотники атакували окупований Крим. Під удар потрапила Таврійська ТЕЦ.

Очевидці пишуть, що після атаки розгорілася сильна пожежа та було видно густий, чорний дим.

Трамп пригрозив Ірану

Президент США Дональд Трамп під час виступу на військово-повітряній базі «Ендрюс» заявив, що Іран має 60 днів для укладення остаточної угоди, попередивши, що в іншому разі Сполучені Штати вдадуться до дій, які Тегерану не сподобаються.

Водночас, американський лідер висловив переконання, що у питанні підписання фінальних домовленостей усе буде добре і Вашингтону не доведеться застосовувати інші важелі впливу.

Трамп заявив, що війна в Україні могла звершитися за один день

Президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios висловив думку, що повномасштабна війна в Україні могла б завершитися в перший же день, якби не прорахунок російського генерала, який наказав спрямувати танки на Київ через болотисту місцевість.

За словами американського лідера, військова техніка окупантів застрягла у багнюці, наче в хитких пісках, і втратила можливість рухатися, що свідчить про високі ризики будь-яких воєнних дій. Трамп вважає, що якби командування обрало рух безпосередньо бетонною трасою, російські війська дісталися б української столиці за чотири години, і Україна не змогла б цьому завадити.

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