Дефіцит на залізничні квитки сягнув рекордного рівня

Значна частина пасажирів у літній сезон – дитячі групи, серед яких юні спортсмени та діти військових

Найзатребуванішими напрямками є «Київ – Львів» та «Київ – Одеса»

За напрямком «Київ – Львів» попит на залізничні квитки перевищує пропозицію втричі. У зв’язку з цим призначено додаткові поїзди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

«Укрзалізниця» перевезла за два тижні – від 8 до 21 червня – нонад мільйон пасажирів. Найзатребуванішим напрямком є «Київ – Львів» і зворотно. Тут попит на квитки перевищує пропозицію в три рази. «Щоб більше людей мали можливість здійснити подорож, ми призначали додаткові поїзди. До їхнього складу увійшли вагони, які раніше були задіяні на напрямках з меншим навантаженням», – заявили залізничники.

Ще один дефіцитний напрямок, квитки на який зникають за лічені хвилини, – «Київ – Одеса». Тут попит перевищив пропозицію у 4,5 рази.

Найпопулярніший потяг, що відправився минулого тижня, – це «Київ – Перемишль».

За даними «Укрзалізниці», значна частина пасажирів зараз – дитячі групи, серед яких юні спортсмени, діти діючих та загиблих військових.

«Ми розуміємо масштаби дефіциту місць, тому намагаємося за можливості додавати поїзди на популярні напрямки для відпочинку на вихідні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 28 червня 2026 року Kyiv City Express відновлює рух мостом між станціями Почайна та Райдужний, ремонт якого тривав майже два місяці.

Як повідомлялося, до Дня Конституції України «Укрзалізниця» організує поїздки на історичних паровозах, додаткові вагони до Гайворона та благодійні ярмарки на підтримку ЗСУ. Перевізник анонсував перший Літній паровозний вікенд 2026 року на Гайворонській вузькоколійці. Захід пройде 27-28 червня до Дня Конституції України. Зокрема, «Укрзалізниця» запустить два історичні паровози вузької та широкої колії: найстаріший діючий паровоз в Україні – 159 №4-95 (1938 р.) та паровоз Ер 798-71 (1954 р.).

До слова, з 28 червня поїзд «Бессарабія» сполученням Київ – Кишинів перейде на щоденний графік руху.