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Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів
Частина Нацгвардії, яка змовляла обладнання, дислокується в Сумській області
фото з відкритих джерел

Вартість закупівлі становила понад 30 млн грн

Національна гвардія не закуповуватиме засоби для несення служби з охорони громадського порядку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НГУ.

На платформі Prozorro 6 червня з’явився тендер на закупівлю протиударних щитів для розгону демонстрантів. Частина Нацгвардії, яка змовляла обладнання, розташовувалася в Сумській області. Вартість закупівлі становила 30,7 млн грн.

Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів фото 1
Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів фото 2
Частина Нацгвардії в Сумській області хотіла витратити понад 30 млн грн на обладнання для розгону демонстрантів
Частина Нацгвардії в Сумській області хотіла витратити понад 30 млн грн на обладнання для розгону демонстрантів
скріншот

Інформація про тендер обурила користувачів соцмереж, оскільки російські окупанти перебувають за понад 20 км від обласного центру. Згодом командування Нацгвардії повідомило, що закупівля не проводитиметься, а тендер скасовано.

Раніше начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров повідомляв, що ситуація у прикордонних районах Сумщини залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Нацгвардія відреагувала на скандал із тендером
Нацгвардія відреагувала на скандал із тендером
скріншот

Нагадаємо, уряд схвалив постанову про створення Централізованої закупівельної організації (ЦЗО) при Агентстві відновлення. Цьогоріч Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони уклала контракти на понад 200 млрд грн. Про найбільші інвестиції в армію за перший квартал 2025 року розповів міністр оборони України Рустем Умєров.

До слова, правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї з військових частин у Сумській області. Його підозрюють в організації схеми з фейковими бойовими відрядженнями на понад 2,4 млн грн.

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Теги: держзакупівлі тендер Нацгвардія

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Нацгвардія відреагувала на скандал із закупівлею щитів для розгону демонстрантів
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