Детінізація в тютюновій галузі зупинилась: комітет ВР розкритикував роботу БЕБ

Депутати не побачили у звіті БЕБ ефективної роботи та впливу на стан економічної безпеки країни

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики констатував погіршення результатів роботи оновленого Бюро економічної безпеки та призупинення детінізації економіки. Депутати констатують, що за рік БЕБ знівелювало всі здобутки правоохоронних орагнів, які були досягнуті раніше в окремих галузях. Про це йдеться у рішенні комітету за результатами заслуховування звіту про діяльність БЕБ за 2025 рік та про стан детінізації економіки країни, яке оприлюднив народний депутат України Данило Гетманцев.

«Якщо у жовтні 2024 р тіньовий ринок складав 12,6%, то у кінці 2025 р такий відсоток вже сягнув 17,8%. Тому значення середнього показника по року при оцінці діяльності БЕБ у 2025 році, а особливо другій половині, є маніпулятивним. Фактично протягом 2025 року були знівельовані всі здобутки і напрацювання, що були здійсненні податковими та правоохоронними органами у 2024 р», – зазначено в документі.

На думку парламентарів, про призупинення процесів детінізації в тютюновій галузі додатково свідчать податкові показники виробників тютюнових виробів та зростання нелегального ринку, що фіксують дослідженнями Kantar.

Депутати також розкритикували аналітичну роботу БЕБ, зазначивши, що її кількість та якість зменшилась. Крім того, системне погіршуються результати досудового розслідування. Зокрема у 2025 році детективи оголосили про підозру та скерували до суду менше ніж 13% кримінальних проваджень. Цього року ці показники стали ще гіршими.

«Детективи БЕБ протягом січня-квітня 2026 року здійснювали розслідування 3938 кримінальних проваджень, з яких вручено підозру у 320 кримінальних провадженнях або у 8,1% від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях, передано до суду 314 кримінальних провадження або 8 % від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях», – зазначено у висновку комітету.

Серед інших напрямів роботи БЕБ, що визнані повністю або частково незадовільними, боротьба з дробленням бізнесу, кадрове оновлення та внутрішній контроль Бюро, відшкодування збитків, а також взаємодія з податковими органами. «В цілому встановлено відсутність у органі стратегічного підходу до організації діяльності, чіткого планування роботи та системного бачення пріоритетних напрямів. Тобто відсутні ознаки комплексної, системної та ризик-орієнтованої роботи, спрямованої на протидію тіньовій економіці та мінімізацію її негативного впливу на бюджетну систему держави», – йдеться в документі, додаючи, що звіт Бюро не свідчить про те, що діяльність БЕБ стала ефективною, а вплив на стан економічної безпеки держави відчутним.

У підсумку парламентарі рекомендували Бюро економічної безпеки зосередитись на виявленні найбільш ризикових секторів, збільшити реальний вплив на бюджетні надходження, усунути виявлені недоліки та підвищити якість звітності.

Своєю чергою нардеп Данило Гетманцев зазначив, що комітет буде системно контролювати роботу органів, що відповідальні за детінізацію економіки. «Відтепер щомісяця заслуховуватимемо органи, відповідальні за детінізацію. Не плани, не презентації, а конкретні показники та досягнуті результати», – написав він.

Нагадаємо раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що БЕБ після перезавантаження так і не продемонстрував ефективної роботи, тоді як оновлене керівництво органу намагається підмінити реальність презентаціями.