Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Детінізація в тютюновій галузі зупинилась: комітет ВР розкритикував роботу БЕБ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Детінізація в тютюновій галузі зупинилась: комітет ВР розкритикував роботу БЕБ
фото: facebook.com/esbu.gov.ua

Депутати не побачили у звіті БЕБ ефективної роботи та впливу на стан економічної безпеки країни

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики констатував погіршення результатів роботи оновленого Бюро економічної безпеки та призупинення детінізації економіки. Депутати констатують, що за рік БЕБ знівелювало всі здобутки правоохоронних орагнів, які були досягнуті раніше в окремих галузях. Про це йдеться у рішенні комітету за результатами заслуховування звіту про діяльність БЕБ за 2025 рік та про стан детінізації економіки країни, яке оприлюднив народний депутат України Данило Гетманцев.

«Якщо у жовтні 2024 р тіньовий ринок складав 12,6%, то у кінці 2025 р такий відсоток вже сягнув 17,8%. Тому значення середнього показника по року при оцінці діяльності БЕБ у 2025 році, а особливо другій половині, є маніпулятивним. Фактично протягом 2025 року були знівельовані всі здобутки і напрацювання, що були здійсненні податковими та правоохоронними органами у 2024 р», – зазначено в документі.

На думку парламентарів, про призупинення процесів детінізації в тютюновій галузі додатково свідчать податкові показники виробників тютюнових виробів та зростання нелегального ринку, що фіксують дослідженнями Kantar.

Депутати також розкритикували аналітичну роботу БЕБ, зазначивши, що її кількість та якість зменшилась. Крім того, системне погіршуються результати досудового розслідування. Зокрема у 2025 році детективи оголосили про підозру та скерували до суду менше ніж 13% кримінальних проваджень. Цього року ці показники стали ще гіршими.

«Детективи БЕБ протягом січня-квітня 2026 року здійснювали розслідування 3938 кримінальних проваджень, з яких вручено підозру у 320 кримінальних провадженнях або у 8,1% від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях, передано до суду 314 кримінальних провадження або 8 % від загальної кількості розслідуваних кримінальних провадженнях», – зазначено у висновку комітету.

Серед інших напрямів роботи БЕБ, що визнані повністю або частково незадовільними, боротьба з дробленням бізнесу, кадрове оновлення та внутрішній контроль Бюро, відшкодування збитків, а також взаємодія з податковими органами. «В цілому встановлено відсутність у органі стратегічного підходу до організації діяльності, чіткого планування роботи та системного бачення пріоритетних напрямів. Тобто відсутні ознаки комплексної, системної та ризик-орієнтованої роботи, спрямованої на протидію тіньовій економіці та мінімізацію її негативного впливу на бюджетну систему держави», – йдеться в документі, додаючи, що звіт Бюро не свідчить про те, що діяльність БЕБ стала ефективною, а вплив на стан економічної безпеки держави відчутним.

У підсумку парламентарі рекомендували Бюро економічної безпеки зосередитись на виявленні найбільш ризикових секторів, збільшити реальний вплив на бюджетні надходження, усунути виявлені недоліки та підвищити якість звітності.

Своєю чергою нардеп Данило Гетманцев зазначив, що комітет буде системно контролювати роботу органів, що відповідальні за детінізацію економіки. «Відтепер щомісяця заслуховуватимемо органи, відповідальні за детінізацію. Не плани, не презентації, а конкретні показники та досягнуті результати», – написав він.

Нагадаємо раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики заявив, що БЕБ після перезавантаження так і не продемонстрував ефективної роботи, тоді як оновлене керівництво органу намагається підмінити реальність презентаціями.

Теги: депутат розслідування Данило Гетманцев Бюро економічної безпеки України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Народний депутат п’яти скликань отримує пенсію 22 тис. грн на місяць
Народний депутат п’яти скликань розказав, яка в нього пенсія і на що він її витрачає
Сьогодні, 12:38
16 червня, близько 19-ї години розбився фронтовий бомбардувальник Су-24М сьомої бригади тактичної авіації імені Петра Франка Повітряних сил ЗСУ
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: розпочато розшифрування «чорної скриньки»
Сьогодні, 10:06
Джейн та Алан Келві на яхті Bright Future
Російський фрегат стріляв у Ла-Манші: британські яхтсмени описали пережите
Сьогодні, 04:50
Кремль змінює поведінку лише тоді, коли військова ситуація починає погіршуватися і створює ризики для російського керівництва
Як примусити Путіна до миру: американський історик вказав єдиний дієвий метод
14 червня, 18:15
5 червня у Києві, в районі Караваєвих дач, сталася смертельна аварія. Автомобіль Mercedes-Benz C300 на великій швидкості вилетів за межі дороги та врізався у конструкцію підземного пішохідного переходу
Кривава ДТП на Караваєвих дачах. Нардеп пропонує встановити більшу відповідальність для… пішоходів
14 червня, 09:44
Будівля Полтавської міської ради
Полтава запровадила мораторій на використання російськомовного продукту
1 червня, 13:10
Розвідки країн НАТО пильно стежать за російським кораблем «Звездочка», що базується в порту Сєвєродвінська на Білому морі
Росія таємно тестує ядерні ракети на морському дні – розслідування ARD
24 травня, 07:45
Поліція затримала нападника
У Хусті водій атакував перцевим балончиком вагітну жінку
23 травня, 15:53
Мотосалон, який пограбували підлітки
Банда підлітків тримає у страху Житомир. Діти грабують магазини і нападають на людей
17 травня, 18:15

Бізнес

Як бронюватимуть аграріїв? Що відповіло Мінекономіки (документ)
Як бронюватимуть аграріїв? Що відповіло Мінекономіки (документ)
Електроенергія для бізнесу. Уряд ухвалив рішення про фіксацію цін
Електроенергія для бізнесу. Уряд ухвалив рішення про фіксацію цін
З початку року ДТЕК інвестував 7 млрд грн у ремонти ТЕС та підтримку шахт
З початку року ДТЕК інвестував 7 млрд грн у ремонти ТЕС та підтримку шахт
Детінізація в тютюновій галузі зупинилась: комітет ВР розкритикував роботу БЕБ
Детінізація в тютюновій галузі зупинилась: комітет ВР розкритикував роботу БЕБ
Капітальні інвестиції в Україні зросли до 130 млрд грн: куди бізнес вкладає гроші
Капітальні інвестиції в Україні зросли до 130 млрд грн: куди бізнес вкладає гроші
На 100 грн з'явиться гасло «Слава Україні!»: чи потрібно обмінювати старі банкноти
На 100 грн з'явиться гасло «Слава Україні!»: чи потрібно обмінювати старі банкноти

Новини

Трамп зобов'язав американські компанії виробляти більше зброї
Сьогодні, 13:48
Стармер відреагував на обстріл цивільного судна російським фрегатом у Ла-Манші
Сьогодні, 12:05
Вийшов перший трейлер мультфільму «Шрек 5»: коли дивитись продовження серіалу (відео)
Сьогодні, 09:10
Зеленський підбив підсумки зустрічі з лідерами G7 (фото)
Вчора, 14:59
Президент України зустрівся з Трампом на полях саміту G7 (відео)
Вчора, 11:18
Спалах Еболи в Конго став третім найсмертоноснішим в історії країни
Вчора, 09:47

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua