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Продаж Ocean Plaza. Правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду держмайна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Продаж Ocean Plaza. Правоохоронці провели обшуки у посадовців Фонду держмайна
Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування
фото: bankruptcy-ua.com

Під час розслідування перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ

Головне слідче управління Нацполіції за процесуального керівництва Офісу генпрокурора розслідує кримінальне провадження про зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Йдеться про можливі зловживання під час підготовки до продажу ТРЦ Ocean Plaza, активу, стягнутого в дохід держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, окремі службові особи Фонду державного майна України могли діяти в інтересах представників комерційних структур для створення умов продажу цього активу заздалегідь визначеному суб’єкту господарювання за штучно заниженою вартістю.

«Зокрема, під час розслідування, перевіряються факти можливого впливу на процедуру оцінки ТРЦ, формування стартової ціни аукціону, визначення умов продажу та обмеження кола потенційних покупців, що може призвести до продажу державного активу за ціною, що не відповідає його реальній ринковій вартості, та спричинити збитки державному бюджету України», – йдеться у повідомленні.

Офіс генпрокурора зауважив, що 18 червня в межах кримінального провадження було проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання окремих службових осіб Фонду державного майна України.

«Під час слідчих дій вилучено документи, які можуть мати значення для розслідування. Досудове розслідування триває», – додається у заяві.

Нагадаємо, цього року уряд розраховує залучити до бюджету близько 13 млрд грн від приватизації, а одним із ключових лотів стане столичний ТРЦ Ocean Plaza. Питання великої приватизації обговорили безпосередньо в Ocean Plaza під час наради за участю Мінекономіки та Фонду державного майна. Цей актив, який раніше належав російському олігарху, було передано у власність держави відповідно до закону «Про санкції».

Зауважимо, у березні 2023 року ВАКС конфіскував ТРЦ Ocean Plaza у російських олігархів Аркадія й Ігоря Ротенбергів. У дохід держави тоді перейшли 100% частки статутного капіталу ТОВ «Авангард-Віларті», зареєстровані на кіпрські Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited і Ethoder Investments Limited; а також 66,65% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний союз «Либідь».

Як повідомлялося, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду ВАКС залишила без змін рішення першої інстанції про націоналізацію багатомільйонних боргів торгово-розважального центру Ocean Plaza перед російськими олігархами Аркадієм Ротенбергом, його сином Ігорем та ще двома особами шляхом застосування санкцій щодо кредиту.

Україна оголосила в розшук підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів. Вони наближені до диктатора Володимира Путіна.

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Теги: Фонд державного майна Офіс Генерального прокурора

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