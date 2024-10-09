На Полтавщині заборонять Telegram? Голова Полтавської обласної ради розʼяснив ситуацію

Біленький: «Ми на території області можемо заборонити що завгодно – і Телеграм, і квадроберів!»

На початку жовтня під час засідання депутатської комісії з питань регламенту депутати розпочали підготовку до голосування за заборону месенджера. Про це стало відомо із трансляції засідання.

Один з депутатів заявив, що йому довелося реєструватися через Telegram, щоб потрапити на Державний аграрний реєстр. Обранців це обурило, адже «сервери Telegram знаходяться у Санкт-Петербурзі», отже існує ризик передачі інформації в Росію.

Посилаючись на розʼяснення спецслужб України, депутати одноголосно рекомендували заборонити месенджер на Полтавщині.

Однак, після початку обговорення цієї ситуації в медіа, голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький опублікував допис із розʼясненням стосовно «заборони Telegram на Полтавщині».

«Топ-новина, твою дивізію, мовляв, депутати Полтавської обласної ради заборонили чи хочуть заборонити месенджер Телеграм на території, власне, Полтавської області… Ну це ж сильно, ми на території області можемо заборонити що завгодно – і Телеграм, і квадроберів! Типова дурість з боку тих, хто написав, а більше – хто повірив», – написав Біленький.

скриншот: Oleksandr Bilenkyi

Нагадаємо, месенджер Telegram заборонено використовувати на службових пристроях працівникам органів державної влади та підприємств критичної інфраструктури, співробітникам сектору безпеки і оборони та військовослужбовцям. Рішення було ухвалено через те, що месенджер становить потенційну небезпеку.

До слова, до UA AntiSpam Bot, чатбота в «Телеграмі», додали нову функцію – автоматичне видалення коментарів в каналах та групах із пропозиціями «роботи», що націлені на підпали автівок ЗСУ на замовлення російських кураторів. Інструмент створили через ріст кількості таких повідомлень.