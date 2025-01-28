Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
Продаж активів буде завершено у третьому кварталі 2025 року
ING Groep повідомив про досягнення угоди на продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC. Про це повідомляє Reuters.
Відповідно до угоди, російська фірма, що належить московському фінансовому інвестору, викупить усі акції АТ «ІНГ Банк (Євразія)» з наміром обслуговувати клієнтів у країні під новим брендом.
Фінансові умови продажу не розкриваються. Водночас очікується, що угода матиме негативний вплив на результати ING після сплати податків у розмірі близько 700 млн євро.
Продаж активів, у разі схвалення регулюючих органів, буде завершено в третьому кварталі 2025 року. Тим часом група планує продовжити скорочення своєї офшорної присутності щодо російських клієнтів. Станом на кінець вересня розмір ризику становив 1 млрд євро.
ING заявив, що після вторгнення Росії в Україну він не вів нових ділових відносин із російськими компаніями, скоротив масштаби операцій у країні та почав відокремлювати бізнес від своєї більшої мережі та системи, скоротивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.
Нагадаємо, відкритий ВТБ-канал переказу зовнішньоторгівельних платежів до Туреччини закрився, так і не встигнувши нормально запрацювати.
Раніше у Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток.
До слова, за 11 місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток. Це вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
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