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Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найбільший банк Нідерландів йде з російського ринку
Після повномасштабного вторгнення РФ банк не розпочинав нові ділові відносини із російськими компаніями
фото з відкритих джерел

Продаж активів буде завершено у третьому кварталі 2025 року

ING Groep повідомив про досягнення угоди на продаж свого бізнесу в Росії компанії Global Development JSC. Про це повідомляє Reuters.

Відповідно до угоди, російська фірма, що належить московському фінансовому інвестору, викупить усі акції АТ «ІНГ Банк (Євразія)» з наміром обслуговувати клієнтів у країні під новим брендом.

Фінансові умови продажу не розкриваються. Водночас очікується, що угода матиме негативний вплив на результати ING після сплати податків у розмірі близько 700 млн євро.

Продаж активів, у разі схвалення регулюючих органів, буде завершено в третьому кварталі 2025 року. Тим часом група планує продовжити скорочення своєї офшорної присутності щодо російських клієнтів. Станом на кінець вересня розмір ризику становив 1 млрд євро.

ING заявив, що після вторгнення Росії в Україну він не вів нових ділових відносин із російськими компаніями, скоротив масштаби операцій у країні та почав відокремлювати бізнес від своєї більшої мережі та системи, скоротивши загальний обсяг кредитування російських клієнтів більш ніж на 75%.

Нагадаємо, відкритий ВТБ-канал переказу зовнішньоторгівельних платежів до Туреччини закрився, так і не встигнувши нормально запрацювати.

Раніше у Казахстані росіянам та іншим нерезидентам ускладнили умови оформлення казахстанських банківських карток.

До слова, за 11 місяців 2024 року українські банки заплатять 44,52 млрд грн податку на прибуток. Це вже в 1,7 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Теги: банк Нідерланди росія

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