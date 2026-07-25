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Нардеп розповів, як і де працюють українські авіакомпанії під час війни

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Нардеп розповів, як і де працюють українські авіакомпанії під час війни
За словами Крейденка, вітчизняні авіакомпанії готові працювати на українському ринку, якщо будуть безпекові правила та зрозумілий алгоритм авіаперевезень
фото: SkyUp

Крейденко: «Українські авіакомпанії живі: мають літаки, пілотів»

Українські авіакомпанії готові повернутися до роботи на внутрішньому ринку після відновлення авіасполучення. Наразі ж більшість із них здійснює рейси за кордоном або передає літаки та пілотів в оренду іншим перевізникам. Про це в інтерв'ю «Главкому» заявив заступник голови комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури Володимир Крейденко.

За словами нардепа, українські авіакомпанії готові конкурувати з іноземними перевізниками, якщо в Україні будуть визначені правила безпеки та зрозумілий алгоритм відновлення авіаперевезень.

Водночас, за словами Крейденка, у компаній виникли проблеми з літаками, які вони брали в лізинг. Зокрема, йдеться про подвійне оподаткування, через яке виникають непорозуміння з правоохоронними органами та податковою службою.

Крейденко наголосив, що українські авіакомпанії не залишили бізнес і мають необхідні ресурси для відновлення роботи. «Ці компанії живі, мають літаки, пілотів. Просто зараз вони в більшості випадків здійснюють перевезення за кордоном або передають літаки та пілотів в суборенду чи сублізинг, щоб пілоти не втрачали свої категорії», – пояснив він.

За словами нардепа, українським перевізникам комфортніше було б працювати на власному ринку, адже конкуренція за кордоном значно вища.

Також Крейденко уточнив, що наразі літаки українських авіакомпаній перебувають за межами країни. Народний обранець запевнив, що їхнє повернення не стане проблемою після створення безпечного авіаційного коридору. «Не є проблемою повернути ці літаки в Україну, якщо буде авіаційний коридор, і розмістити в тих місцях, які визначать військові разом з відповідними службами», – сказав він.

Крім того, як зауважив Крейденко, в Україні продовжують працювати авіаційні навчальні заклади, однак їхні випускники через відсутність повноцінного цивільного авіасполучення часто змушені продовжувати кар'єру за кордоном.

За словами нардепа, більшість студентів закінчує навчання до 25 років, після чого стає на військовий облік і може виїжджати за кордон для проходження необхідної практики. «Вже там вони знаходять роботу і отримують відповідні сертифікати. Хтось залишається в Україні і вже не працює за фахом», – додав співрозмовник.

Зауважимо, на п’ятому році великої війни українці бачать пасажирські літаки в небі хіба що під час поїздок за кордон. Розмови про повернення цього символу мирного життя в Україну, яка веде запеклу війну, періодично здіймаються. Для відновлення польотів теоретично розглядаються аеропорти в західних регіонах. Директор Міжнародного аеропорту ім. Данила Галицького у Львові Тетяна Романовська нещодавно заявила, що підприємство готове оперативно повернутися до повноцінної роботи, як тільки буде прийняте рішення про відкриття повітряного простору. Відомі міжнародні авіакомпанії (здебільшого лоукостери на кшталт Ryanair та Wizz Аir) періодично виявляють зацікавленість у поверненні на український ринок.

Так, у 2025 році міжнародний аеропорт «Бориспіль» та лоукостер Wizz Air провели переговори. Вони обговорили можливості запуску пасажирських авіаперевезень. 

Приблизно тоді ж стало відомо, що авіакомпанія Ryanair розробляє план відновлення польотів над Україною через сподівання, що президент США Дональд Трамп зможе покласти край війні Росії проти України.

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Теги: аеропорт авіаперевезення SkyUp авіарейс

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