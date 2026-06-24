Українка показала, що здивувало її у вбиральні аеропорту Гданська (фото)

Наталія Ємченко: «Від здивування перечитала тричі»

Директорка з комунікацій SCM Ріната Ахметова Наталія Ємченко прилетіла до Гданська, де її увагу привернула реклама в одній з вбиралень аеропорту. Про це вона розповіла у своєму блозі в Facebook, пише «Главком».

Наталія Ємченко натрапила на запрошення до Музею еміграції в Гдині. Однак найбільше її здивувало розташування реламного постеру, який був наклеєний на дверях кабінки туалету в аеропорту.

«Тільки приземлилася в Гданську. Чекаю на багаж. Зайшла у вбиральню. І вже всередині кабінки очі мої неочікувано зустріли ось це. На дверях. Там, де зазвичай щось про засоби гігієни і способи їх цивілізованої утилізації. Буквально застали зненацька. Від здивування перечитала тричі. Настільки форма і зміст у мене не метчилися», – поділилася українка.

фото: Natalya Yemchenko/Facebook

На постері з рекламою відвідувачів вбиральні аеропорту запрошують завітати до музею. Рекламний текст надрукований польською та англійською мовами.

Для перекладу тексту на фото застосовано сервіс Google Translate фото: Natalya Yemchenko/Facebook

«Чи знаєте ви, що по всьому світу, за межами Польщі, проживає понад 20 мільйонів людей з польським корінням? Відвідайте Музей еміграції в Гдині», – йдеться у повідомленні.

Наталія Ємченко зізналася, що в неї виникло чимало запитань стосовно цієї реклами. Зокрема, хто саме є автором ідеї такого маркетингу та чи дійсно ця інформація є рекламою.

«Ну, по-перше, про музей еміграції в Гдині я тепер буду знати точно. І по-друге, у мене як у комунікаційника купа питань. Чому саме музей еміграції? Чи інші музеї також – просто в інших кабінках? Як і у кого виникла ця ідея? У аеропорту? У музею? У якоїсь третьої особи? Чи можна вважати це повідомлення рекламою? Якщо так – чи ця реклама платна? Ну і так далі», – написала Ємченко.

У коментарях під дописом українки користувачі відповіли на деякі її питання. За словами коментаторів, в інших кабінках вбиральні також є реклама інших музеїв у Гдині:

«Так, в інших кабінках є реклама інших туристичних перлин Триміста».

«В інших – про інші, теж у Гдині».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка прожила там чотири роки, розповіла про те, що через різку зміну міграційної політики у Сполучених Штатах Америки українські біженці масово стикаються із жорсткими бюрократичними перешкодами, скасуванням автоматичного продовження статусів та суттєвим подорожчанням документів.