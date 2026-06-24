Головна Скотч Курйоз
search button user button menu button

Українка показала, що здивувало її у вбиральні аеропорту Гданська (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У аеропорту Гданська можна натрапити на незвичні оголошення
колаж: glavcom.ua

Наталія Ємченко: «Від здивування перечитала тричі»

Директорка з комунікацій SCM Ріната Ахметова Наталія Ємченко прилетіла до Гданська, де її увагу привернула реклама в одній з вбиралень аеропорту. Про це вона розповіла у своєму блозі в Facebook, пише «Главком».

Наталія Ємченко натрапила на запрошення до Музею еміграції в Гдині. Однак найбільше її здивувало розташування реламного постеру, який був наклеєний на дверях кабінки туалету в аеропорту.

«Тільки приземлилася в Гданську. Чекаю на багаж. Зайшла у вбиральню. І вже всередині кабінки очі мої неочікувано зустріли ось це. На дверях. Там, де зазвичай щось про засоби гігієни і способи їх цивілізованої утилізації. Буквально застали зненацька. Від здивування перечитала тричі. Настільки форма і зміст у мене не метчилися», – поділилася українка.

Українка показала, що здивувало її у вбиральні аеропорту Гданська (фото) фото 1
фото: Natalya Yemchenko/Facebook

На постері з рекламою відвідувачів вбиральні аеропорту запрошують завітати до музею. Рекламний текст надрукований польською та англійською мовами.

Для перекладу тексту на фото застосовано сервіс Google Translate
Для перекладу тексту на фото застосовано сервіс Google Translate
фото: Natalya Yemchenko/Facebook

«Чи знаєте ви, що по всьому світу, за межами Польщі, проживає понад 20 мільйонів людей з польським корінням? Відвідайте Музей еміграції в Гдині», – йдеться у повідомленні.

Наталія Ємченко зізналася, що в неї виникло чимало запитань стосовно цієї реклами. Зокрема, хто саме є автором ідеї такого маркетингу та чи дійсно ця інформація є рекламою.

«Ну, по-перше, про музей еміграції в Гдині я тепер буду знати точно. І по-друге, у мене як у комунікаційника купа питань. Чому саме музей еміграції? Чи інші музеї також – просто в інших кабінках? Як і у кого виникла ця ідея? У аеропорту? У музею? У якоїсь третьої особи? Чи можна вважати це повідомлення рекламою? Якщо так – чи ця реклама платна? Ну і так далі», – написала Ємченко.

У коментарях під дописом українки користувачі відповіли на деякі її питання. За словами коментаторів, в інших кабінках вбиральні також є реклама інших музеїв у Гдині:

  • «Так, в інших кабінках є реклама інших туристичних перлин Триміста».
  • «В інших – про інші, теж у Гдині».

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» колишня співробітниця видання Тетяна Котенко, яка прожила там чотири роки, розповіла про те, що через різку зміну міграційної політики у Сполучених Штатах Америки українські біженці масово стикаються із жорсткими бюрократичними перешкодами, скасуванням автоматичного продовження статусів та суттєвим подорожчанням документів.

Читайте також:

Теги: Гданськ аеропорт реклама гумор українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Подружжя українців назвало головні недоліки життя в Австралії
Подружжя українців назвало головні недоліки життя в Австралії
27 травня, 20:28
Блогерка з України поділилася досвідом життя у США
«Не знаю, як тут живуть люди». Українка розкрила правду про медицину в США
2 червня, 20:07
Тетяна з чоловіком у США, 2022 рік
«Доки не прийшов Трамп, все працювало». Українка пояснила, як США виганяють мігрантів із країни
8 червня, 19:11
Тетяна Котенко: «Проти іммігрантів зараз пропаганда працює дуже потужно»
Латиноси чи українці? Киянка, що втекла від війни до США, розповіла, кого цькують трампісти
9 червня, 14:00
У аеропорту Сочі зібрався величезний натовп
Українські дрони фактично зупинили роботу аеропорту Сочі
7 червня, 17:52
«Цілуй свого хрича вдома». Єфросиніна підколола Полякову, написавши ім’я її чоловіка на грудях (фото)
«Цілуй свого хрича вдома». Єфросиніна підколола Полякову, написавши ім’я її чоловіка на грудях (фото)
9 червня, 13:23
Ксенія Лугиня на церемонії нагородження конкурсу «Міс Європа 2026»
Українка перемогла на конкурсі «Міс Європа 2026» (фото)
10 червня, 12:30
Рікі Мартів розглядає можливість приїхати до України з концертом
Рікі Мартін заговорив українською та натякнув на концерт в Україні
15 червня, 13:24
Росінин Герман Юкавський стрибнув з мосту через жінку
Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту
Вчора, 17:00

Курйоз

Українка показала, що здивувало її у вбиральні аеропорту Гданська (фото)
Українка показала, що здивувало її у вбиральні аеропорту Гданська (фото)
Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту
Заслужений артист Росії напився та стрибнув з мосту
«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні
«Укрзалізниця» підколола Баскова, порадивши обстежитися у психлікарні
На Рівненщині хлопці перетворили старі «Жигулі» на кабріолет-килим
На Рівненщині хлопці перетворили старі «Жигулі» на кабріолет-килим
У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії
У США чоловік викинув виграшний лотерейний квиток у смітник: деталі курйозної історії
Українська пісня 90-х про НЛО стала хітом мемів після удару по Московському НПЗ (відео)
Українська пісня 90-х про НЛО стала хітом мемів після удару по Московському НПЗ (відео)

Новини

Коли Україна передасть Південній Кореї полонених військових КНДР? Сеул зробив заяву
Вчора, 11:54
В Україні місцями короткочасний дощ: погода на 23 червня 2026
Вчора, 05:59
Прикордонники назвали найкращий час для перетину кордону без черг
22 червня, 15:48
Дитячих вагонів в Україні стане більше: «Укрзалізниця» назвала нові маршрути
22 червня, 13:24
Уся Костянтинівка – сіра зона: військові розповіли про складну ситуацію в місті
22 червня, 12:00
В Україні місцями дощитиме: погода на 22 червня
22 червня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua