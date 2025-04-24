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Тігіпко придбав у поляків Ідея Банк за майже $37 млн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Тігіпко придбав у поляків Ідея Банк за майже $37 млн
Ідея Банк є одним з найстаріших на українському ринку
фото: inventure.com.ua

Getin Holding SA продав 100% акцій банку кіпрській компанії Alkemi Limited

Польський фінансовий холдинг Getin Holding SA продав 100% акцій Ідея Банку кіпрській компанії Alkemi Limited. Вона належить українському бізнесмену Сергію Тігіпку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу холдингу.

За умовами договору, Getin Holding отримав за акції $36,5 млн. Угоду було укладено на основі умовного договору купівлі-продажу від 18 жовтня 2024 року.

Окрім цього, 22 квітня 2025 року з покупцем уклали ексклюзивний договір, за яким холдинг отримав додаткову винагороду в розмірі €169 344. За договором доручення від 23 квітня, Getin Holding передав права на кошти з депозиту Ідея Банку на 30,24 млн грн.

У 2020 році власник польського Idea Bank Лешек Чарнецькі став фігурантом розслідування в Польщі, а сам банк через борги передали Pekao SA. Ідея Банк вже намагалися продати у 2021 та у 2022 роках, але безуспішно. Зокрема, у лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну зірвалась угода про продаж Ідея Банку «ПУМБу» Ріната Ахметова.

У березні 2023 року НБУ визнав ділову репутацію Getin Holding та Чарнецькі небездоганною, тимчасово позбавивши холдинг права голосу за 100% акцій Ідея Банку та встановивши річний термін для виправлення порушень. У 2024 році НБУ відмовив у відновленні права голосу та зобов’язав Getin Holding продати банк до 29 жовтня 2024 року.

Ідея Банк є одним з найстаріших на українському ринку. Його зареєстрували в серпні 1989 року як банк розвитку лісової та деревообробної промисловості Прикарпатлісбанк. У 2007 році Ідея Банк перейшов під контроль польської групи Getin Holding SA.

Станом на початок березня 2025 року загальні активи Ідея Банку становили 12,68 млрд грн, або 0,34% від загальних активів банківської системи. За цим показником він був 27-м серед 60 українських банків. Чисті активи банку на той час становили 7,84 млрд грн.

Нагадаємо, Національний банк України застосував до Ідея Банк захід впливу, наклавши штраф у розмірі 102 тис. грн за порушення вимог про етичну поведінку.

Штраф було застосовано через те, що регулятора за результатами здійснення безвиїзного нагляду за додержанням вимог законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг виявив факт недотримання вимог щодо взаємодії зі споживачами при врегулюванні простроченої заборгованості Ідея Банк.

До слова, в Україні з-поміж 61 банківської установи, 26 мають іноземних співвласників, а сім контролюється державою. За даними НБУ, на початок лютого активи чинних банків склали 3,4 трлн грн. За 2024 рік доходи банків сягнули 507,3 млрд грн, а за січень 2025 року – 45,6 млрд грн.

Більшість банків зареєстровані у Києві (46), чотири – на Львівщині, три – у Дніпропетровській області, по два банки – у Запорізькій, Одеській та Чернігівській області. У Харківській та Полтавській області зареєстровано по одному банку.

Сукупний розмір статутних капіталів всіх наявних українських банків складає 408,5 млрд грн.

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Теги: банк Сергій Тігіпко

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