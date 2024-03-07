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Росія може позбутись останнього іноземного банку: журналісти Reuters розкрили задум США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія може позбутись останнього іноземного банку: журналісти Reuters розкрили задум США
Raiffeisen Bank – це єдиний іноземний банк, який і досі працює на території країни-агресора
фото із відкритих джерел

Reuters: Високопоставлені чиновники США попередять Австрію про те, що її чекають проблеми, якщо банківські відносини з Росією не будуть розірвані

Влада США посилює тиск на Raiffeisen Bank – останній великий іноземний банк, який продовжує працювати в Росії та забезпечує половину всіх зовнішніх платежів російської економіки. Про це пише Reuters. 

7-8 березня до Австрії відправляється делегація Мінфіну США на чолі з Анною Моріс – чиновницею, яка відповідає за нагляд за виконанням санкцій. У Відні Моріс має намір зустрітися з австрійськими чиновниками та представниками Raiffeisen Bank International, щоб повідомити їх про ризики роботи в Росії.

Як повідомляє Reuters, Моріс вимагатиме «вжити відповідних заходів», а також проінформує керівництво RBI про грудневий указ Джо Байдена щодо санкцій, через який розрахунки з Росією вже почали блокувати банки Туреччини, Китаю та ОАЕ.

Моріс розповість про нові повноваження американського мінфіну, які мають на меті «створити підвищені ризики для банків» і під загрозою відключення від світової фінансової системи спонукати їх припинити транзакції, пов'язані з російським ВПК, повідомило посольство США в Австрії.

Російська влада дала зрозуміти, що не хотіла б виходу Raiffeisen Bank, розповіло знайоме із ситуацією джерело Reuters: банк залишається одним з останніх «вікон у світ» для російських громадян і компаній, проводить валютні платежі і має в країні 4 мільйони роздрібних і 2,6 тис. корпоративних клієнтів. Але керівництво банку починає сумніватися: частина топ-менеджерів, а також земельні банки, які контролюють RBI, виступають за згортання російського бізнесу.

Райффайзенбанк спочатку планував позбавитися «доньки» в РФ до вересня 2023 року. Потім керівництво австрійської Raiffeisen Bank International перенесло цей термін на кінець 2023 року. Але й він не витримався.

Минулого року Raiffeisen Bank приніс половину прибутку своїй материнській структурі, проте австрійська RBI опинилася під сильним тиском регуляторів та чиновників. Європейський ЦБ зажадав від банку «у будь-який спосіб» піти з Росії, а мінфін США в лютому розпочав розслідування, підозрюючи Raiffeisen у порушенні санкцій.

З літа Raiffeisen Bank послідовно обмежує операції для російських клієнтів. У липні він заборонив переведення в євро в 14 країн, у тому числі республіки колишнього СРСР та держави, які стали великими хабами для паралельного імпорту до РФ. Обмеження торкнулися Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Грузії, Йорданії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, ОАЕ, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану.

Через місяць банк оголосив, що припиняє купувати та приймати у фізосіб готівкову валюту, а потім запровадив 50% комісію за зарахування доларів із інших банків. У лютому банк збільшив максимальну комісію за вихідні перекази в іноземній валюті із $300 до $1000.

Нагадаємо, австрійський «Райффайзен Банк Інтернаціональ» (РБІ) у листопаді минулого року заявив, що не збирається  виходити з Російської Федерації. Про це розповів генеральний директор РБІ Йоганн Штробль. За його словами, перш ніж ухвалити рішення про відокремлення російської дочки, потрібно вичерпати всі можливості її продажу.

Читайте також: Raiffeisen Bank відмовляється від клієнтів, які працюють на оборонку? Офіційне роз’яснення
Теги: 8 березня вихідні Мінфін посольство розслідування влада Місяць відключення обмеження

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