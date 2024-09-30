Чи можуть жителі окупованих територій уникнути покарання за паспорт РФ? Пояснення Мін'юсту

Видані Росією документи на тимчасово окупованих територіях не мають одної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій

Мін'юст: «Примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України є одним із численних доказів порушення прав громадян»

Особи, які отримали російський паспорт на тимчасово окупованих територій з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

«Відсутність легітимних органів влади та правосуддя, систематичне нав’язування ворожих наративів та масові порушення прав людини стали новою реальністю, яку Росія нав’язала мільйонам українців в умовах тимчасової окупації, замінивши цивілізовані умови життя на тортури», – йдеться у повідомленні.

Як пояснили у Мін'юсті, ситуації, коли особа позбавляється можливості вибору – практика, яка нерідко застосовується російською окупаційною владою задля впливу на поведінку людини, щоб остання діяла не за власним бажанням, а під тиском обставин через страх репресій або встановлення протиправних обмежень.

«Одним із прикладів може слугувати примусова паспортизація на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України, що є одним із численних доказів порушення прав громадян», – зазначають у міністерстві.

Особи, які вчинили суспільно небезпечне діяння з метою уникнення жорстокого поводження, не підлягатимуть відповідальності. Стаття 40 Кримінального кодексу України, за умови наявності доказів застосування психічного примусу, забезпечує їм повний правовий захист у судовому порядку.

Серед заходів, які вживаються агресором на підконтрольних йому територіях, — насильна русифікація громадян, які мають український паспорт. Максимальних страждань Росія завдає мирному населенню, адже наявність українського паспорту розцінюється як акт протесту. Так, за надскладних умов проживання в окупації, місцеві жителі вимушені взяти російське громадянство.

Міністерство юстиції поінформувало, що такі документи не мають жодної юридичної сили та не визнаються ніде, крім окупованих територій.

У Мін'юсті наголосили, що насильницька паспортизація є незаконною та не визнається в Україні й у світі, оскільки суперечить принципам і нормам міжнародного права і є порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Мін'юст також нагадав, що відповідальність за дії вчинені під примусом або внаслідок страху за своє життя, не можуть бути рівнозначною відповідальності за дії або бездіяльність тих, хто свідомо підтримує ворога.

Нагадаємо, російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Херсонської області. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Щоб пришвидшити процес паспортизації, загарбники проводять демонстративні рейдові заходи, які мають на меті залякати місцеве населення можливою депортацією та відчуженням майна.

Російські загарбники щоразу придумають нові способи для того, щоб змусити українців отримувати російський паспорт. Цього разу громадянам відмовляють у медичному обслуговуванні. Як повідомив Центр національного спротиву, з 1 вересня у лікарнях на тимчасово окупованій частині Запорізької області українцям, які не мають паспорта РФ та російського медстрахування, відмовляють у медобслуговуванні.