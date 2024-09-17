Демограф розповіла, скільки людей проживають на підконтрольних Україні територіях

На підконтрольних Україні територіях проживає 31 млн людей, 2,3 млн – у Криму та 1,8 млн – на решті окупованих територій

Населення України на цей час становить приблизно 35 млн

На підконтрольних Україні територіях проживають від 16 до 30 млн людей. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи Національно академії наук України Елла Лібанова, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Верховний комісар з питань біженців дає 6 млн українців, які виїхали. Але там у мене сумніви пов'язані з тим, що 1,2 млн громадян у Росії. Насправді хто знає, скільки їх у Росії?» – сказала Лібанова.

За словами директорки Інституту демографії, згідно з даними Євростату, в середині серпня було зафіксовано 4,2 млн українців зі статусом тимчасового захисту в ЄС.

Згідно з даними Мінсоцполітики, в 1991 році населення України становило 52 млн, а зараз – приблизно 35 млн. З них 31 млн – на підконтрольних Україні територіях, 2,3 млн – у Криму та 1,8 млн – на решті окупованих територій. Також у міністерстві очікують, що 2050 року населення України становитиме 25,2 млн громадян (у межах 1991 року).

Нагадаємо, уже в найближчі роки в Україні та Росії може наступити демографічна криза на тлі того, що загалом під час бойових дій загинуло чи отримало поранення більше мільйона осіб з-поміж військовослужбовців. Точної кількості постраждалих цивільних немає і досі.

Раніше Елла Лібанова заявляла, що аби населення України зберігалося хоча б на рівні 30 млн – необхідно щорічно залучати 300 тис. мігрантів.

До слова, інтерв'ю «Главкому» директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що інтегрувати мешканців Криму після закінчення війни буде легше, аніж Донбасу.