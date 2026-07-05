На сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень

Автори петиції пропонують скоротити робочий тиждень зі збереженням зарплати

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція з пропозицією запровадити чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє «Главком».

Автори петиції пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю та перевести працівників на чотириденний робочий тиждень тривалістю 32 години зі збереженням зарплати.

На першому етапі реформи пропонується запустити обов'язковий пілотний проєкт для визначеного переліку галузей, державних установ та приватних підприємств. Згодом, як передбачають ініціатори, така практика має стати обов'язковою для компаній усіх форм власності по всій країні.

Автори петиції пояснюють потребу в додатковому вихідному дні психологічним виснаженням громадян в умовах війни, хронічним стресом та дефіцитом сну.

Як аргумент наводиться досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на чотириденний графік спричинив зростання продуктивності на 15-35%. Крім того, посилаючись на британський експеримент, ініціатори вказують на зменшення кількості лікарняних днів на 65% та зниження рівня вигорання у 71% працівників.

На переконання авторів петиції, нововведення дозволить бізнесу та державі скоротити операційні витрати, зменшити плинність кадрів і зекономити кошти на рекрутингу. Крім того, на їхню думку, перехід на чотириденний робочий тиждень може стимулювати розвиток внутрішнього ринку та сфери послуг, зберегти людський капітал в умовах демографічної кризи й наблизити український ринок праці до європейських стандартів.

Нагадаємо, що в Нідерландах, одній із найбагатших країн Європейського Союзу, середній робочий тиждень для людей віком від 20 до 64 років становить лише 32,1 години, що є найнижчим показником в ЄС. Ця модель виникла завдяки поширенню неповного робочого дня, що дозволило країні стати лідером у сфері гнучкого графіка.

Крім того, з 1 січня 2026 року у Польщі почалося тестування скороченого робочого тижня. Проєкт триватиме до кінця року, і в його проведенні беруть участь 90 роботодавців з усієї країни.

До слова, нещодавнє масштабне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Human Behaviour, показало, що скорочення робочого тижня до чотирьох днів значно покращує самопочуття працівників, при цьому не знижуючи продуктивності та прибутків компаній.