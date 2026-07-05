Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
На сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень
Автори петиції пропонують запустити обов'язковий пілотний проєкт зі скорочення робочого тижня в Україні
фото із відкритих джерел

Автори петиції пропонують скоротити робочий тиждень зі збереженням зарплати

На сайті Кабінету Міністрів з'явилася петиція з пропозицією запровадити чотириденний робочий тиждень. Про це повідомляє «Главком».

Автори петиції пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю та перевести працівників на чотириденний робочий тиждень тривалістю 32 години зі збереженням зарплати.

На першому етапі реформи пропонується запустити обов'язковий пілотний проєкт для визначеного переліку галузей, державних установ та приватних підприємств. Згодом, як передбачають ініціатори, така практика має стати обов'язковою для компаній усіх форм власності по всій країні.

Автори петиції пояснюють потребу в додатковому вихідному дні психологічним виснаженням громадян в умовах війни, хронічним стресом та дефіцитом сну. 

Як аргумент наводиться досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на чотириденний графік спричинив зростання продуктивності на 15-35%. Крім того, посилаючись на британський експеримент, ініціатори вказують на зменшення кількості лікарняних днів на 65% та зниження рівня вигорання у 71% працівників.

На переконання авторів петиції, нововведення дозволить бізнесу та державі скоротити операційні витрати, зменшити плинність кадрів і зекономити кошти на рекрутингу. Крім того, на їхню думку, перехід на чотириденний робочий тиждень може стимулювати розвиток внутрішнього ринку та сфери послуг, зберегти людський капітал в умовах демографічної кризи й наблизити український ринок праці до європейських стандартів.

Нагадаємо, що в Нідерландах, одній із найбагатших країн Європейського Союзу, середній робочий тиждень для людей віком від 20 до 64 років становить лише 32,1 години, що є найнижчим показником в ЄС. Ця модель виникла завдяки поширенню неповного робочого дня, що дозволило країні стати лідером у сфері гнучкого графіка. 

Крім того, з 1 січня 2026 року у Польщі почалося тестування скороченого робочого тижня. Проєкт триватиме до кінця року, і в його проведенні беруть участь 90 роботодавців з усієї країни.

До слова, нещодавнє масштабне дослідження, результати якого опубліковані в журналі Nature Human Behaviour, показало, що скорочення робочого тижня до чотирьох днів значно покращує самопочуття працівників, при цьому не знижуючи продуктивності та прибутків компаній.

Читайте також:

Теги: робота петиція праця

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мадонна на обкладинці альбому Confessions II
Мадонна випустила перший за сім років альбом Confessions II
Вчора, 02:30
Нова відеогра GTA 6 вийде у листопаді 2026 року
Проведуть вихідні, викрадаючи автомобілі: канадська компанія зупинить роботу через реліз гри GTA 6
1 липня, 16:56
Майбутня станція метро «Варшавська»
Скандал з орденом: створено петицію про перейменування метро «Варшавська»
24 червня, 13:55
Зумери часто отрмують вищу зарплатню, змінюючи роботу
Чому зумери заробляють більше за міленіалів? Результати дослідження
20 червня, 16:14
РозробникИ чат-бота Claude запропонував план дій на випадок кризи через штучний інтелект
Штучний інтелект залишить без роботи чверть населення? Творці популярного чат-бота оцінили ризики
17 червня, 17:10
Ринок праці сигналізує про брак кадрів у галузях, де традиційно переважали чоловіки
Робота після війни. Свириденко назвала найперспективніші професії в Україні
8 червня, 19:40
Роман зізнався, що розвезення пасажирів містом приносить йому чималу професійну користь
Відомий український актор розповів, чому підробляє таксистом
7 червня, 21:15
За даними на вересень 2024 року, у Польщі офіційно працевлаштованими були близько 779 тисяч українців
Українці масово залишають Польщу: куди вони переїжджають
7 червня, 17:25
Мер столиці зізнався, що головною перешкодою для нових стосунків є постійна зайнятість
Кличко вперше за довгий час поділився подробицями особистого життя та розповів, чи має кохану
7 червня, 16:51

Суспільство

На сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень
На сайті Кабміну з’явилась петиція про чотириденний робочий тиждень
День ВМС. Буданов нагадав, як Україна потопила «Москву» у Чорному морі
День ВМС. Буданов нагадав, як Україна потопила «Москву» у Чорному морі
Служив у складі батальйону безпілотних систем. Згадаймо Андрія Шкіндера
Служив у складі батальйону безпілотних систем. Згадаймо Андрія Шкіндера
Похолодання охопило Україну: синоптики назвали дату повернення спеки
Похолодання охопило Україну: синоптики назвали дату повернення спеки
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
День Військово-морських сил України 2026: історія свята, цікаві факти та привітання
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року
Більшість областей України накриють дощі: погода на 5 липня 2026 року

Новини

«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Вчора, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 30 червня 2026
30 червня, 05:59
Вибухи в окупованому Донецьку, замах на українського олігарха у Монако: головне за ніч 30 червня
30 червня, 05:35

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua