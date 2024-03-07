«Укрзалізниця» запроваджує нову послугу

Послуга з моніторингу квитків стане доступною для людей, які авторизувались через «Дія.Підпис»

Спершу нова послуга «Укрзалізниці» працюватиме в тестовому режимі

«Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Ця функція доступна для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис». Про це повідомила пресслужба компанії.

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Є два типи моніторингу:

моніторинг квитків на поїзди, які вже є у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);

моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі квитків на поїзди між обраними містами).

Якщо йдеться про моніторинг конкретного поїзда, то також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

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Щоб зробити це, треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: під час активації функції одразу знімуть кошти. Якщо моніторинг скасують або квитки не знайдуться, то гроші повернуться на картку автоматично.

«Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу фото: Facebook/«Укрзалізниця»

Якщо квитки знайдуть, то прийде сповіщення в застосунку (якщо вони увімкнені в налаштуваннях профілю). Якщо активована функція автовикупу, то прийде push-сповіщення про вже викуплені квитки.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ – Львів на наступні вихідні.