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«Укрзалізниця» запроваджує нову послугу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
«Укрзалізниця» запроваджує нову послугу
Послуга з моніторингу квитків стане доступною для людей, які авторизувались через «Дія.Підпис»
фото з відкритих джерел

Спершу нова послуга «Укрзалізниці» працюватиме в тестовому режимі

«Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу на поїзди внутрішнього сполучення. Ця функція доступна для користувачів, авторизованих через «Дія.Підпис». Про це повідомила пресслужба компанії.

Є два типи моніторингу:

  • моніторинг квитків на поїзди, які вже є у продажу (з можливістю відстежувати наявність конкретних місць);
  • моніторинг на напрямки (з можливістю відстежувати появу в продажі квитків на поїзди між обраними містами).

Якщо йдеться про моніторинг конкретного поїзда, то також можливо увімкнути функцію автоматичної купівлі квитків.

Щоб зробити це, треба внести дані пасажирів та оплатити замовлення: під час активації функції одразу знімуть кошти. Якщо моніторинг скасують або квитки не знайдуться, то гроші повернуться на картку автоматично.

«Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу
«Укрзалізниця» запустила бета-тестування моніторингу квитків із можливістю автовикупу
фото: Facebook/«Укрзалізниця»

Якщо квитки знайдуть, то прийде сповіщення в застосунку (якщо вони увімкнені в налаштуваннях профілю). Якщо активована функція автовикупу, то прийде push-сповіщення про вже викуплені квитки.

Як повідомлялося, «Укрзалізниця» оголосила про початок весняно-літнього сезону туристичних ретро-поїздок на Гайворонській вузькоколійці, що на Кіровоградщині. Дістатись на вузькоколійний ретро-маршрут можна буде спеціальним трансфером «звичайною» залізницею.

До слова, «Укрзалізниця» призначила додатковий швидкісний поїзд №741/742 сполученням Київ – Львів на наступні вихідні.

Теги: Укрзалізниця потяг квиток громадський транспорт залізниця

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