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Газу в сховищах уже більше, ніж передбачав базовий сценарій підготовки до зими – експерт

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Газу в сховищах уже більше, ніж передбачав базовий сценарій підготовки до зими – експерт
Україна накопичила 15,6 млрд кубометрів газу в підземних сховищах
фото: depositphotos.com

Україна накопичила газ із запасом: у ПСГ вже на мільярд кубометрів більше за план – Омельченко

Україна вже накопичила у підземних сховищах 15,6 млрд кубометрів газу – на 1 млрд більше, ніж передбачав урядовий план підготовки до опалювального сезону. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

За його словами, урядовий план передбачав накопичення 14,6 млрд кубометрів газу до кінця жовтня. Цей обсяг включає і так званий буферний газ, необхідний для підтримання тиску та нормальної роботи сховищ.

«На сьогодні в підземних сховищах, а ще опалюваний сезон не наступив, ще до нього приблизно три тижні, вже знаходиться 15,6», – зазначив Омельченко.

Таким чином, необхідний зимовий запас уже сформований із суттєвим перевищенням початкового плану.

«Тобто дійсно на 1 млрд ми вже перевищили плановий показник. Надіюся, що зможемо довести до початку опального сезону до рівня 16 млрд кубічних метрів газу», – заявив експерт.

Раніше експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявляв, що з газом Україна може діяти за тією ж логікою, що й з електроенергією: якщо внутрішні потреби забезпечені, надлишок ресурсу можна продавати за кордон і отримувати додаткові кошти.

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Теги: газ тарифи

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