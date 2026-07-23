Ще одне українське місто підняло тарифи на проїзд

Нові тарифи у Вінниці запрацюють з 1 серпня

У Вінниці з 1 серпня 2026 року зміниться вартість проїзду в громадському транспорті. Про це повідомляє прес-служба Вінницької міської ради, пише «Главком».

Скільки коштуватиме поїздка

Рішення про новий тариф ухвалив виконком міськради, розглянувши економічні розрахунки КП «Вінницька транспортна компанія». Із зазначеної дати одна поїздка комунальним транспортом – байдуже, автобусом, трамваєм чи тролейбусом – обійдеться пасажирам у 25 грн.

Дешевше вийде для власників проїзних карток – персоналізованих або ні: залежно від типу картки ціна поїздки становитиме 11–17 грн, і саме цей варіант лишається найвигіднішим для тих, хто їздить регулярно. Учням і студентам передбачили окремі пільгові умови придбання.

Скільки коштують проїзні картки

З 1 серпня персоналізована «Муніципальна картка вінничанина» на 130 поїздок (діє 30 днів) коштуватиме 1500 грн для дорослих, 750 грн – для студентів і 450 грн – для школярів. Картка на 80 поїздок обійдеться відповідно у 1200, 600 та 360 грн. Безлімітний проїзний на 30 днів коштуватиме 2250 грн.

Неперсоналізовані картки продаватимуть дорожче: 1725 грн – на 130 поїздок, 1380 грн – на 80 поїздок, а безлімітний проїзд протягом місяця – 2600 грн.

Власники «Муніципальної картки вінничанина» й надалі зможуть безкоштовно пересідати на інший маршрут упродовж 30 хвилин після першої поїздки.

Скільки людей користуються транспортом

У міськраді нагадали, що за 2025 рік громадський транспорт Вінницької громади перевіз понад 46,8 млн пасажирів, з них понад 15,5 млн поїздок здійснили пільгові категорії громадян. Місто й надалі фінансуватиме перевезення таких пасажирів. «Встановлення нових тарифів покликане забезпечити стабільну роботу громадського транспорту», – наголосили в міськраді.

Нагадаємо, тарифи на проїзд цього літа зросли в кількох обласних центрах України. У Києві з 15 липня вартість разової поїздки в метро та наземному комунальному транспорті підняли до 30 грн, а слідом за цим здорожчали й приватні маршрутки. У Хмельницькому з 20 липня проїзд в автобусах коштує 20 грн, у тролейбусах – 14 грн.