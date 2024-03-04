АРМА виставило на продаж перший арештований актив

Аукціон відбудеться, якщо на торги з продажу першого лоту арештованого активу зареєструвалося щонайменше два учасники

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу – 1,2 тис. тонн зерна пшениці. Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

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«27 лютого 2024 року в системі «Прозорро.Продажі» оголошено онлайн-аукціон з продажу першого лоту арештованого активу АРМА, а саме зерно пшениці озимої 4 класу в кількості 1201,26 тонни, реалізатором якого стало ТОВ «Полонекс», з яким напередодні АРМА підписало договір», – йдеться у повідомленні.

Кінцевий строк подання цінових пропозицій лота – 6 березня до 20:00.

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Дума зазначила, що аукціон відбудеться, якщо на торги зареєструвалося щонайменше два учасники. Якщо на онлайн-аукціон зареєструється лише один учасник, він визначається переможцем торгів та отримає право викупу лота за запропонованою ним ціною, але не нижче стартової ціни. Протягом трьох раундів, які тривають по 3 хв учасники змагаються за лот та підвищують свої ставки. Коли аукціон завершується, вся інформація про учасників розкривається.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України погодив реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

До слова, народний депутат Ярослав Железняк вважає, що повноваження Агентства з розшуку та менеджменту активів слід розділити між Фондом держмайна України та НАЗК.